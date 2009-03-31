Havaların ısınmasıyla birlikte bitkilerin doğaya bırakacağı polenlerin 10 milyon kişiyi etkileyebileceği bildirildi.



Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Sapan, yaptığı açıklamada, faaliyetlerine kış döneminde ara veren bitkilerin, bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte tekrar canlandığını ve polenlerini bırakmaya başladığını söyledi.



Alerjik polenlerin toplumun yüzde 10-15'ini etkilediği düşünüldüğünde yaklaşık 10 milyon kişinin alerjik yakınmalarda bulunacağını kaydeden Sapan, "yani 10 milyon kişi polen alerjisi riski taşıyor. Polenler yüzünden burun kaşıntısı ve akıntısı, göz kızarması, kaşıntısı ve akıntısı, boğazda kaşıntı ile birlikte yorgunluk belirtileri, alerjik nezle gibi bulgular ortaya çıkacak.

Bunlar, alerjisi olanları bir süre rahatsız edecek" dedi.



Sapan, önce ağaçlar, ardından çayır bitkileri ve yabani otların polenlerini bırakarak duyarlı kişileri etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çocuklarda 4-5 yaşlarından önce görülmesi nadir olan polen alerjisi, erişkin döneminin en önemli alerjenlerindendir. Ülkemizde özellikle çayır, buğday, arpa, çavdar gibi bitki polenleri, Ege ve Marmara bölgelerinde zeytin ağacı polenleri çok alerjik olan cinslerdendir. Bunun yanında duvar sarmaşığı ismiyle anılan yapışkan ot polenleri de ısırgan otu polenleri ile birlikte önemli alerjik polenleri oluştururlar."



Polenlere karşı yapılması gerekenler



Polen alerjisi bulunanların bu mevsimde dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Sapan, şu önerilerde bulundu:



"Ayakkabılar eve sokulmamalı, pencereler açık tutulmamalıdır. Eve girildiğinde yüz ve eller iyice yıkanmalı, elbiseler hemen çıkarılarak yıkanarak temizlenmelidir. Rüzgarlı günlerde eve gelindiğinde ilk iş olarak duş almak gerekir. Elbiseler olabildiğince dışarıda kurutulmamalıdır. Polen alerjisi olanlar pikniğe gitmemeli, dışarıda zaman geçirmek durumunda olanlar maske takmalıdır. Yüksek etkili filtresi bulunan (HEPA filtre) hava temizleyici cihazlar kullanılabilir. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları düzenli olarak değiştirilmelidir. Halı ve kilimleri, haftada 2 kez makine ile süpürmek gerekir."



Sapan, çocuklar ile erişkinlerin alerjik belirtilerinin farklı olabileceğini, bu yüzden özellikle çocukların mutlaka alerji uzmanına götürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)

