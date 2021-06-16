"10 milyon euro şantajı yazıyorsun da gerisini niye yazmıyorsun; yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor?"

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş’in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğini yazan HaberTürk yazarı Sevilay Yılman’a “ Sen de o işsiz-işadamını çok seviyorsun. O zaman, senin Veyis Ateş’i eleştirmeye ne hakkın var ki?” diye sordu.

“Mafya babaları ile ortaklaşa, milletin malına çöken bu sözde iş adamlarının köşeyle sıkıştıklarında, sözcülüğünü yapanlar, kamuoyuna çıkıp, ‘etik gazetecilik’ edebiyatı yapıyorlar” diyen Karahasanoğlu, firari iş insanı Korkmaz’ın, Ateş için söylediği “Beni tehdit etti” sözleriyle ilgili çalışma arkadaşı olduğu için Yılman’ın kendisini ‘sorumlu’ hissetmesi gerektiğini yazdı.

Yılman’ın ses kaydının tamamını dinlemeden yazı yazmasını eleştiren Karahasanoğlu şöyle devam etti:

"Sezgin Baran Korkmaz’ın adına iş kotarmaya çalıştığını itiraf ediyor..

Bir gazeteci olarak, “Bana ses kaydının tamamını dinletmeden, bana yazı yazdıramazsın. Bana olayın önünü, arkasını anlatmadan, bana konu mankeni muamelesi yapamazsın” demiyor..

Ve hükmünü de veriyor:

“Şoka girdim. İnanamadım.”

Ben de, Sevilay hanımın bu yazısını okuyunca şoka girdim, inanamadım.

Bunlar okuyucularını böyle aptal mı sanıyorlar..

Filmin bir karesini gösterip, ‘haydi film bitti, anca gidersiniz’ demeyi, iş mi sanıyorlar?

‘Üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir tweet attım’ ifadesi üzerine, şimdi Sevilay Yılman’a sormamız lazım..

‘10 milyon euro şantajı’ diyorsun da..

Bir gazeteci olarak, gerisini niye yazmıyorsun?

Niye yazamıyorsun?

Yoksa işin ucu, sonrasında patronuna mı dayanıyor?

‘Nedir, 10 milyon euro şantajı?’”

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HaberTürk yazarı Yılman, dünkü yazısında firari Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisinden 10 milyon euro istediğini belirttiği HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş'le aralarında geçen konuşmanın kaydını yazdı. Ses kaydının 12 dakikadan oluştuğunu, kendisinin ise yalnızca 3 dakikasını dinlediğini belirten Yılman, “Şoka girdim, inanamadım” dedi.

TIKLAYIN-Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki konuşmayı yazdı: Şoka girdim, inanamadım