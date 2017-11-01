10 milyon dolar fon toplayınca Hollywood’daki tacizcilerin isimlerini verecek

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Hollywood’daki cinsel taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 1980’lerde çocuk yıldız olan Corey Feldman, çocuk tacizinin en dürüst şekilde anlatılacağı filmi için 10 milyon dolar bağış topladığında Hollywood’daki birçok tacizcinin adını açıklayacağını söyledi.

Feldman’ın bu girişimi Hollywood çevrelerinden tepki çekiyor. Feldman’ın adını vereceği çocuk tacizcilerinden birinin hala Hollywood’da güçlü bir konumda olduğunu söylemesi Hollywood çevrelerinde 10 milyon dolar toplanana kadar tacizler devam edecek mi sorusunu öne çıkartıyor.

Feldman’ın 11 yaşındayken tecavüze uğradığını öne sürdüğü merhum oyuncu Corey Haim’in annesi Judy Haim “Eğer daha fazla kurbanın iyiliği için taczcileri ifşa edecekse kendisini kesinlikle desteklerim. Ama bu isimleri ifşa etmek için filmi tamamlamayı bekleyecekse buna karşıyım. Böyle bir şey için 10 milyon dolara gerek yok” dedi.

Feldman’ın crowdfunding sitesi Indiegogo’da açtığı kampanyada şimdiye kadar 200 bin doların altında bir fon toplandı.

Feldman katıldığı bir talkshaw programında 1993 yılında Santa Barbara polisine tüm isimleri verdiğini, fakat şimdi zaman aşımı nedeniyle tekrar polise herhangi bir bilgi vermeyeceğini söyledi ve ekledi “Hollywood’da aynı bilgilere sahip binlerce insan var. Neden suçu bana yıkıyorsunuz? Eğer isimleri iki ayda, altı ayda ya da bir yılda ifşa etmezsem kötü ben mi olacağım. Buradaki kurban benim. Ben taciz edildim. Ve bu konuda öne çıkıp birşeyler yapmaya çalışıyorum. Güvenli bir şekilde bu filmi yapabilmem ve isimleri ifşa edebilmem için bu paraya ihtiyacım var” dedi.

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