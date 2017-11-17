"10 MHP'li vekil, istifaya hazırlanıyor" iddiası

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, birbiri ardına gelen istifalar sonrasında MHP'nin seçim barajını geçemeyeceğini gören yaklaşık 10 milletvekilinin istifa etmeye hazırlandığını ileri sürdü. Önkibar, MHP'den istifa edeceğini iddia ettiği milletvekillerinin bazılarının AKP’ye, bazılarının ise İyi Parti’ye geçeceğini, bir isim de CHP’ye geçme ihtimalinin olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin olarak "Yüzde 10'a çekilsin" demesinin ardından "MHP'nin barajı geçemeyeceği için böyle bir talepte bulunduğu" yorumu yapılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Seçim barajı düşürülsün" çıkışıyla gündem olan teklif

Sabahattin Önkibar'ın "MHP'de 10 milletvekili istifa eşiğinde!" başlığıyla (17 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bahçeli’nin baraj insin diyerek neden AKP’ye yakarıp şirinlik yaptığı belli oldu.

Kulisteki fısıltılara göre MHP Meclis grubu kaynıyor.

Partilerinin yüzde 10 barajı asla aşamayacağını gören pek çok milletvekili istifa eşiğinde ki bu sayının 10 cıvarında olduğu ifade ediliyor.

Peki MHP’den kopacak vekiller nereye mi kapağı atar?

Söylentilere göre bazıları AKP’ye, bazıları İyi Parti’ye, bir isim de CHP’ye geçebilirmiş.

İşte bunu gören Bahçeli, barajın inmesi ve AKP ile seçim ittifakı argümanları ile partisindeki istifaların önüne geçmeye çalışıyormuş.

Gelelim Erdoğan’ın ne yapacağına?

Tayyip bey bu aralar birden MHP ve Bahçeli kapısını kapatmaz, lakin onunla asla kader birliği noktasında olmaz. Zira anketler elinde ve Bahçeli’nin tabanda tükendiğini görüyor... Melih Gökçek ve Kadir Topbaş’ı bile kapıya koyan Erdoğan’dan hiç kimse Bahçeli’yi vefa gösterir diye ummasın ki dün yazdık Tayyip-Bahçeli ittifak görüntüsü oy kazandırmak bir yana, Erdoğan’a Kürt oylarını kaybettiriyor.

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3.5 milyon Suriyeli için önemli iddia

Deniliyor ki;

Eğer Tayyip Erdoğan başkanlık seçimini riskli görür ise?

Son anda Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verecek!

Ama oy kullanamazlar demeyin, yasal bir düzenleme yaparlar ve kullandırırlar.

Hem, kim nereye itiraz edecek ve o itirazı kim takacak?

Türkiye’de Tayyip Erdoğan iktidarı öyle kolay değişmez, nokta!

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Diriliş, Abdülhamit ve siyasal İslam

TRT’de malum Diriliş ve Abdülhamit isimli diziler var.

Bütçeleri çok büyük, yani dizileri çekenler anormal paralar kazanıyor.

Ancak ondan önemlisi bu diziler tarihi çarpıtıp, dinci mesajlar veriyor.

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Mesela Diriliş’teki bütün kahramanlar sakallı, oysa Oğuz Türklerinde bıyık var, sakal yok. Yani dizi adeta Türk değil de Arap.

Keza Ertuğrul Bey, Alpleri ve ahali, sanki, İhvan ve IŞİD müritleri diyaloglarında.

Aynı şekilde Abdülhamit dönemi olayları yanlış sunulup Sultan putlaştırılıyor.

Yapmayın, bu yapılan tarihe hizmet değil, onu kullanıp siyasal islama zemin ya da iklim hazırlamaktır...

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Milli davalarda hep onlar başrolde!

l Emperyal Ermeni diasaporasına karşı hapse girme riskine rağmen umursamayıp mücadele edip hukuk zaferini elde eden onlar.

l Türk solunun milli kalmasını ve ABD kuklası PKK ile özdeşleşmemesini sağlayan onlar.

l FETÖ ile mücadelenin kahramanları onlar.

l 18 Türk Adası Yunan tarafından gasp edildiğinde mitingler yapıp bu işgale hayır diyen yine onlar.

l Barzanistan bayrağının Ankara’da göndere çekilmesine ve Suriye’deki ABD-İsrail-Kürdistan koridoruna meydan okuyan aynı kadrolar.

l Ve şimdi onlar KKTC’nin 34. kuruluşunda yine ön saftalar.

Hep söylerim, ayinesi işse kişinin, vatanseverik ve feragat bağlamında her şey ortada değil mi?

Peki kim mi onlar?

Vatancılar, yani Sayın Doğu Perinçek ile arkadaşları ve onların yarattığı TGB’dir.

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Reza Zarrab ile ekonomik kuşatma!

Reza Zarrab malum bu ayın sonunda ABD’de güya muhakeme edilecek.

Hiç kuşkunuz olmasın Zarrab’ın itirafı FBI’ın elinde ve bir proje uygulama safhasındadır.

15 Temmuz darbesinde mağlup olan ABD’nin amacı Reza Zarrab’ı kullanarak Türkiye’yi ekonomik kuşatmaya almaktır.

Mesela bazı bankalarımıza büyük cezalar gelebilir ve kimi isimlere tutuklama kararı çıkartılabilir.

Maalesef 2108 çok şeye gebe!