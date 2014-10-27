10 maddede Galaxy Note 4

Samsung’un satışa sunulan yeni amiral gemisi üst seviye akıllı telefonu Galaxy Note 4 yazılım ve donanım özellikleriyle göz dolduran bir telefon. 5,7-inç büyüklüğünde Quad HD çözünürlüklü Super AMOLED ekran, Snapdragon 805 ve Exynos 5433 işlemciler, 3GB RAM, 32/64GB depolama, hafıza kart desteği, OIS destekli 16MP arka kamera, geniş açılı 3.7MP ön kamera ve 3.220 mAh kapasiteli pil telefonun öne çıkan donanım özellikleri şeklinde sayılabilir.

Android 4.4.4 KitKat işletim sistemiyle çalışan metal çerçeveli telefon Galaxy Noteserisine has temel özellikleri daha gelişmiş bir biçimde sunmayı başarıyor. TouchWiz kullanıcı arayüzünün en yeni sürümünü S-Pen kalem özellikleriyle bir araya getiren Galaxy Note 4 donanım tarafında olduğu gibi yazılım özellikleriyle de dopdolu bir telefon.

Galaxy Note 4’ün öne çıkan bazı donanım, yazılım ve tasarım özelliklerinin sıralandığı 10 madde şöyle:

1- Metal malzeme

Galaxy Alpha ile metal malzeme kullanımını Android tarafında başlatan Samsung benzer yapıyı Galaxy Note 4’te de sürdürdü. Daha önceki Galaxy S ve Galaxy Note modellerde metal görünümlü plastik ve zamanla soyulan bir malzeme kullanan Güney Koreli üretici Galaxy Note 4’te bu defa gerçekten metal malzeme kullanıyor. Galaxy Alpha ve Galaxy Note 4 sonrası Samsung'un tasarım noktasından önemli bir ilerleme katdettiğini söyleyebiliriz.

2- Çıkarılabilir arka kapak ve hafıza kart desteği

Galaxy Note 4 metal çerçeveye sahip olsa da, deri görünümlü arka kapak hala plastik yapıda. Samsung’un da zaten uzun bir süre plastik arka kapak geleneğinden vazgeçeceğini zannetmiyoruz. Rahat bir çıkarılabilir yapı sunan arka kapağın altında yine aynı şekilde çıkarılabilir yapı sunan 3.220mAh kapasiteli pil bulunuyor. 32GB dahili depolamaya ek olarak Galaxy Note 4 128GB’ye kadar hafız kart desteği sunuyor.

3- Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Samsung nihayet üst düzey bir telefonun donanım özellikleri arasında optik görüntü sabitleme teknolojisine yer verdi. Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) özelliği sayesinde hareketin neden olduğu bulanık görüntülerin büyük ölçüde önüne geçiliyor.

OIS destekli 16MP Sony üretimi kamera aynı zamanda 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

4- Yazılım özelliğiyle büyük boyut sorununu halledebilirsiniz

Galaxy Note 4 5,7-inçlik ekranıyla büyük ekranlı telefonlar kategorisinde konumlandırılıyor. Telefon, Note 3’ten daha dar bir yapı sunuyor olsa da, rahat bir kullanım deneyimi için oldukça büyük ellere sahip olmanız gerekiyor. Neyse kiSamsung, Galaxy Note 3’te olduğu gibi tek elle çalıştırma modu özelliğini Galaxy Note 4’te de sürdürüyor. Ayarlar menüsünde “Tek Elle çalıştırma” alanı altında “tüm ekranın boyutunu azaltmak” seçeneğini işaretlediğinizde Galaxy Note 4’ü tek elle kullanım moduna getirebilirsiniz.

5- Hızlı şarj özelliği

Akıllı telefonlarda şarj süresi önemli bir sorun olmayı sürdürüyor. Üreticiler pil sorununu yeni nesil cihazlarda yazılım ya da hızlı şarj özelliğiyle halletmeye çalışıyor. Ultra Güç Tasarruf moduna sahip Galaxy Note 4 aynı zamanda hızlı şarj özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Eğer 3.220 mAh kapasiteli pil günlük kullanım için yeterli değilse pek de üzülmenize gerek yok zira hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika %50 pil doluluk seviyesine ulaşıyorsunuz.

6- Gelişmiş ve güçlü S-Pen özellikler

Galaxy Note serisi akıllı telefonların olmazsa olmazlarından S-Pen Note 4’le birlikte inanılmaz geliştirildi. S-Pen gelişmiş basınç hassasiyeti sayesinde dijital el yazısı deneyimi sunarken, kalemin yazılım özelliklerinin de bir hayli geliştirildiğini görüyoruz. S-Pen’in Air Command menüsü daha ferah bir kullanım alanı sunuyor. Kalemle aldığınız bir notu ana ekrana widget olarak adayabilirsiniz. S-Pen için geliştirilen menüyü kullanırken, artık çoklu pencere başka bir ifadeyle ana ekranda birden fazla çalışma yapılabilecek. Devam eden bir çalışmanızı dilerseniz arka plana alarak yeni bir S-Pen çalışma alanı açabilirsiniz. Yine S-Pen’de uygulamalar arasında içerik taşımak da mümkün.

7- Panoramik özçekim (selfie) özelliği

Özçekim son bir yılda moda haline geldi. Üreticiler bu durumla birlikte akıllı telefonların ön kameralarını daha geliştirdi. Galaxy Note 4 de gelişmiş bir ön kameraya sahip. F/1,9 diyafram aralığına sahip ön kamera 3.7MP çözünürlüğünde. Ön kamera "Geniş Selfie" modu sayesinde 120 derecelik açılarda çekimler gerçekleştirebiliyor. Özçekim modunda deklanşör butonuna basıp Galaxy Note 4’ü sağa sola kaydırarak daha fazla arkadaşınızın selfie fotoğrafta yer almasını sağlayabilirsiniz.

8-Ekranda daha fazla pencere açma özelliği

Galaxy Note 4’ün çoklu uygulama çalıştırma özelliğinde yeni gelişmeler görüyoruz. ‘Çoklu Pencere’ özelliği ile kullanıcılar, uygulamalarını kullanırken tam ekran ve bölünmüş ekran seçeneklerinden yararlanabiliyor, ayrıca ekrandaki uygulamaların boyut ve konumunu tek bir dokunuşla değiştirebiliyor. Çoklu uygulama çalıştırma ekranında yan tarafta küçük bir sekme bulunuyor. Bu sekme aracılığıyla eski yönteme göre daha hızlı düzenlemeler yapılabiliyor.

9-Slow motion video kaydederken zamanı ayarlama

Galaxy Note 4’ün OIS destekli kamerasıyla yavaş çekim videolar çekmek mümkün. Üsteli telefonla Slow motion video kaydederken yavaş ayarını /2, 1/4 ve 1/8 olmak üzere üç farklı şekilde düzenleyebiliyorsunuz.

10- Nabız ve parmak izi sensörü

Galaxy Note 4’te kamera modülünün altında kalp hızı ölçüm sensörüne, fiziksel home butonunun altında ise parmak izi tarayıcısına yer veriliyor. Galaxy Note 4’te S Health uygulamasını düzenli olarak kullanıyorsanız nabız ölçer günlük kullanımda iyi bir iş çıkarıyor.

Galaxy Note 4’ün büyüklüğü dikkate alındığında parmak izi tarayıcısıyla telefon kilidini açabilir ve PayPal ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz.