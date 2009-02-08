10 liralık telefon izdihamı

Eyüp'te açılan bir teknoloji mağazası 10 liraya cep telefonu satınca izdiham yaşandı.



Eyüp Otakçılar Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinde açılan elektromarket mağazasının açılışı nedeniyle düzenlenen kampanya, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Binlerce kişi, gece yarısından itibaren mağaza önünde kuyruğa girmeye başladı. Mağaza yetkilileri Kurtköy'de bir tekstil mağazasının açılışında yaşanan izdihama benzer bir durumla karşılaşmamak için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kuyruğa giren müşteriler sabah 07.00'den itibaren oluşturulan bariyerlerden sıra ile geçirilerek mağazaya alındı. Ancak bu da yeterli olmadı.



Kuyruk yağmura rağmen uzadı



10 liraya satılan cep telefonları büyük ilgi gördü. Telefon almak isteyen müşteriler izdihama neden oldu. Piyasadan 300 ila 500 lira indirimli satılan plazma televizyon ve bilgisayarlara ise çok fazla ilgi gösterilmedi. Müşteri kuyruğu sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmura rağmen uzamaya devam etti. Kuyruktakiler, yağmura aldırış etmeden sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Mağaza yetkilileri de krize rağmen, kampanyaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

