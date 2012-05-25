Kaliteli şarap illa pahalı mı olur?

Alman süpermarket zinciri Aldi’de 4.5 euroya (10 TL) satılan bir şarap, kör tadım yapan dünyanın prestijli eksperleri tarafından gümüş madalyaya layık görüldü. Londra merkezli “International Wine and Spirit Competition”da (Uluslararası Şarap ve İçki Yarışması) yapılan 10 tadımın 10’unda da aynı oranda beğenilen şarap, İspanya’nın Valencia şehrinin Utiel-Requena bölgesinde 2011 yılında üretilmiş “Toro Loco Tempranillo” marka şaraptan başkası değildi. Aldi marketlerinin içki reyonlarında herkesin satın alabileceği fiyatlarda üretilen şarap için uzmanlar, “meyveli, keskin ve hoş bir tat” yorumunda bulundu.

Milliyet'in haberine göre, ucuz bir şarabın dünya çapında bir ödül kazanması, yüksek fiyatlara satılan şarapların en iyi kalite ve tada sahip olduğu önyargısına önemli bir darbe olarak yorumlandı.

‘Fiyat kriter değil’

Mehmet Yalçın: (Milliyet yazarı)“Şarapta kaliteyle fiyatın bir alakası yok. Bunu bilenler bilir. Ucuz şarabın madalya alması şaşırtıcı bir durum değil. Türkiye’de de birçok ucuz şarap ödüllüdür. Fiyat bir kriter değil. Şarap tüketicisi de zaten fiyatın önemli olmadığını bilir. Böyle bir algı olduğunu düşünmüyorum. Pahalı şarap satın alan biri biraz da egosunu okşamak için alıyordur. Kaliteyi fiyatına göre değerlendirmek doğru değil.”

'Kalite göstergesi'

Teoman Hünal: (Vatan yazarı) “Kör tadımlarda ödül alan şarapların sonradan fiyatı yükseliyor. Pahalı şarabın daha kaliteli olduğu yönünde bir algı olduğu doğru. Ki bu yanlış da değil, çünkü zaten pahalı şarapların çoğu iyi olduğu için pahalı. Fiyatla kalitenin alakasız olduğunu söyleyemeyiz. Pahalı şarap satıyorsa zaten iyi demektir, başka türlü alıcı bulamaz. Ucuz olan şaraplarda da talep arttıkça

fiyat da artıyor.”