'10 liralık nevresim yırtıldı diye tutsaklara 9 ay hapis cezası!'

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Osmanlı Cezaevi’nde görüştüğü siyasi mahpuslardan ikisine nevresimleri yırtık gerekçesiyle ‘devlet malına zarardan 9’ar ay hapis cezası verildiğini söyledi.

Yaşananların bir skandal olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, “Devletin katrilyonlarını götürenlere Bakanlar nezdinde plaket veren bu devlet tutsaklara yırtık bir nevresimden ötürü hapis cezası veriyor. Türkiye’de adalet hırsızlara, soygunculara ayrı, demokrasi güçlerine ayrı işliyor” dedi.

‘88 siyasi tutsağa işkenceye dönüşen baskıcı uygulamalar’

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Osmaniye T1 ve T2 Cezaevlerinde bulunan siyasi tutsaklar ile görüştü. 88 siyasi tutsağın bulunduğu cezaevinde, mevcut yönetmelikleri en katı halde uygulayan idarenin baskıcı uygulamalarının tutsaklar için işkenceye dönüştüğünü kaydeden Sarıyıldız, sorunların büyük bölümünün 2 No’lu T Tipi cezaevinde yaşandığını belirtti.

“3 kişilik odalarda 11 kişi kalıyor. Ranza yok'

3 Kişilik odalarda 11 kişi kaldığı için birçok tutsağın yatacak ranza bulamadığını ifade eden Sarıyıldız, tutsaklara gayri ahlaki bir şekilde sürgün politikalarının uygulandığını şu sözler ile dile getirdi:” 5 haziran günü Sinan Gül, Hakan Akgül ve Ahmet Özbek milletvekili seçimleri üzerine sohbet edileceği gerekçesi ile idareye çağrılıyor. Odalarından çıkan bu tutsaklar daha önceden hazırlanan müdahale gardiyanları tarafından kelepçelenerek sürgüne gönderiliyor. Arkadaşları ile vedalaşmalarına dahi izin verilmeyen tutsaklar karga tulumba ve darp edilerek farklı cezaevlerine sürgün edilmiştir. Tutsaklar, devletin sürgün politikalarına karşı fiziki direnç yerine sürekli tepkilerini demokratik yollardan göstermelerine rağmen yoldaşlarının korsanvari bir şekilde alıkonulup sürgün edilmelerinin gayri ahlaki ve kanun dışı olduğunu ifade etmiştir.”

Sarıyıldız, Diyarbakır’da seçim mitinginde patlamanın olduğu gün bu provokasyonun yapılmasının zindanları da susturma amacı taşıdığını, çünkü tutsakların anlatımına göre direnişin olması halinde hazırda tutulan gardiyanlara şiddet uygulamaları yönünde talimat verildiğine dikkat çekti.

'Katrilyonları götürenlere plaket, tutsaklara yırtık nevresimden hapis'

Sarıyıldız , cezaevinde yaşanan büyük skandallardan birini de şöyle anlattı: “ Odaları kontrol eden gardiyanlar tutsaklara verilen 10 liralık nevresimlerden birinin yırtıldığı iddia ederek tutanak tutuyor. Kullandıkları nevresimin yırtık olması nedeni ile Eren Tayşan ve Sadık Yılmaz adlı iki tutsaklar cezaevi idaresince mahkemeye veriliyor. Mahkeme de 'devlet malına zarar vermek'ten 2 tutsağı 9'ar ay hapis cezasına çarptırıyor. Şizofreni hastası olan Sadık Yılmaz’a ayrıca slogan attığı iddiası ile hücre cezası verilmiştir.Tutsakları şizofreni hastası olan Yılmaz’ın tek kişilik hücrede kalmasının büyük risk teşkil ettiğini belirtmiştir. Bu nedenle Yılmaz’ın başına gelebilecek en ufak bir sorundan devletin sorumlu olacaktır. ”. Sarıyıldız yaşanan bu insanlık dışı karara, “Devletin katrilyonlarını götürenlere Bakanlar nezdinde plaket veren bu devlet tutsaklara yırtık bir nevresimden ötürü hapis cezası verebiliyor. Türkiye’de adalet hırsızlara, soygunculara ayrı, demokrasi güçlerine ise ayrı işliyor” sözleri ile sert tepki gösterdi.

‘Heyet incelemelerde bulunmalı’

Sarıyıldız, cezaevinde yaşanan diğer hak ihlallerini de şöyle sıraladı; “Tarafsızlar kısmında kalan bir tutsağın siyasi tutsakların bulunduğu alana gelmesi keyfi olarak engellenmiştir. Bu tutumu en demokratik haklarından biri olan slogan atarak protesto eden bir çok tutsağa 1 hafta ile 10 gün arası hücre cezası verilmiştir. Ayrıca Kobanê direnişinde yaralanan Savaş Sönmez isimli tutsak, başından aldığı yara nedeniyle kısmi felç olmuş. Doktorlar, iyileşmesi için ameliyat olması gerektiği belirtilmesine rağmen, Adana/Balcalı hastanesinde tutsak odası bulunmadığı ileri sürülerek sönmez, ölümle yüz yüze bırakılmıştır”

Osmani’ye 2 No’lu T Tipi Cezaevinde tutsaklara cehennem hayatının yaşatıldığının altını çizen Sarıyıldız, Adalet Bakanlığı’nın cezaevindeki hak ihlallerini yerinde tespit etmek üzere acilen her partiden milletvekillerinin olacağı bir heyet kurarak incelemelerde bulunması gerektiğini vurguladı