10 lira için babasını öldüren geç: Ne pişmanım ne de değilim

Konya'da 5 yıldır uyuşturucu bağımlısı 25 yaşındaki Ramazan Harmancı, kendisine 10 lira vermeyen 49 yaşındaki babası Adem Harmancı'yı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Karatay İlçesi Fetih Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Metal parça satan babası Adem Harmancı'nın yanında çalışan Ramazan Harmancı, dün sabah babasıyla birlikte babaannesinin evini boyayıp eve döndü.

Ardından da iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için babasından 10 lira istedi. Oğluna parayı ilk başta vermek isteyen Harmancı, eşi Leyla Harmancı'nın itirazı üzerine bu isteğini redetti.

Parayı alamayınca çılgına dönen Ramazan Harmancı, mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırmak istedi. Bunu fark eden anne Leyla Harmancı, oğlunun elinden bıçağı alarak engelledi.



10 Lira için babasını öldürdü





Kısa bir süre sonra annesinin boşluğundan yararlanan Ramazan Harmancı, yeniden mutfağa giderek eline geçirdiği bıçakla salonda televizyon izleyen babası Adem Harmancı'nın yanına yaklaşarak bir anda bıçağı babasının karnına sapladı. Acı içerisinde yerinden fırlayan baba Adem Harmancı, evden kaçmak istedi. Babasının arkasından koşan Ramazan Harmancı apartmanın koridorundan aşağıya inene kadar babasını vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez daha bıçakladı.

Ağır yaralanan Adem Harmancı, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu sırada anne Harmancı evlerinin önünde sinir krizine girdi. Hastanede tedavi altına alınan baba Harmancı, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



"Babamı öldürdüğüm için ne pişmanım ne de değilim"



Olaydan sonra evin yakınında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 5 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Ramazan Harmancı'nın uyuşturucudan kurtulması için 2 kez çip takıldığı belirtildi. Babasından uyuşturucu almak için 10 lira istediğini kaydeden Ramazan Harmancı ifadesinde şöyle dedi:



'Babamın yanında çalışıyorum. Harçlığımı alınca hemen gidip uyuşturucu alıyordum. 3 haftadır çalışmıyordum. Babam bana günlük harçlık 10 lira verirdi. Dün 20 lira verdi o paraya gidip uyuşturucu aldım. Bu sabah babaannemin evini boyadık. Eve döndüğümde krize girecek gibi oldum. Babamdan uyuşturucu almak için 10 lira istedim. Babam ilk başta verecekti, ama annem karşı çıktı. Sinirlendim mutfağa gidip bıçağı aldım. Annem beni görünce kavga ettik, bıçağı elimden aldı. Bir süre sonra mutfağa tekrar gidip bıçak aldım. Babam salonda televizyon seyrediyordu. Yaklaşarak elimdeki bıçağı karnına sapladım. Bağırarak elimden kaçınca arkasından koştum. Apartmanın koridoruna çıkınca orada sendeledi tekrar sapladım. Babamı öldürdüğüm için ne pişmanım ne de değilim.'



Oğlunun iyileşmesi için hastane hastane gezmiş



Baba Adem Harmancı'nın, oğlu Ramazan Harmancı'nın uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için Konya ve il dışındaki bir çok hastaneye götürüp tedavi ettirmeye çalıştığı belirtildi. Adem Harmancı'nın, annesinin evini boyamaya yardım eden oğlu Ramazan Harmancı için iftarda mangal yapmayı planladığı kaydedildi.

