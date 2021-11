10. KuirFest , İstanbul ve Ankara'da yapılacak etkinliklerle gerçekleşecek

Bu sene 10. yılı geride bırakacak olan Pembe Hayat KuirFest Ankara ve İstanbul programını açıkladı. Festival kapsamında 23-26 Eylül'de Ankara'da ve 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da film gösterimleri, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Gönlüm10dadır başlığıyla onuncusu yapılacak festivalin resmi sayfasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

28 film, 5 söyleşi ve 1 atölye

"Geçtiğimiz dokuz yıl boyunca dünyadan ve Türkiye’den yüzlerce kuir yaşanmışlığı ve çok çeşitli lubunya hallerini film gösterimleri, söyleşi ve atölyelerle festival severlerin ilgisine sunan KuirFest, onuncu kez kapılarını aralıyor.



Aynı zamanda Ankara’daki LGBTİ+ etkinlikleri yasağının kaldırılmasının ardından yine yeniden Ankaralı lubunya sinema ve sanat severler ile buluşacak olmanın heyecanını yaşayan festival #Gönlüm10dadır hashtagi ile evine, Ankara’ya geri dönüyor!



İstanbulluları ise en az Ankara kadar sürpriz bekliyor!



23 Eylül’de Goethe-Institut Ankara’da start verilecek festival programı, düzenlenecek açılış resepsiyonu ve Türkiye’den Kısalar özel gösteriminin ardından 28 film, 5 söyleşi ve 1 atölyeye ev sahipliği yapacak."

Gökkuşağının Altında

Her yıl kurmaca uzun metrajların programlandığı Gökkuşağının Altında seçkisi, bu yıl göçmenlik, çok aşklılık ve komünite güçlendirici tematik alanlara odaklanıyor. ABD, Fransa ve Almanya’dan yapımların ağırlandığı seçki lubunyaların içindeki umudu yeniden güçlendirecek ve duyguları tartışabilir kılacak. Seçkide Dilberim, Güzelim (Ma Belle, My Beauty, 2021), Ölüm ve Bowling (Death and Bowling, 2021) ve Alınmaca Yok (No Hard Feelings, 2020) filmleri yer alıyor.



1 Ekim Cuma günü Institut français’te düzenlenecek yönetmen katılımlı KT Film Yapımcılığı LTD. ŞTİ. Oturumu gerçekleşecek.

Kuir Belgeseller

Kuir Belgeseller dünyanın dört bir yanındaki hareketleri ve hareketlerin güçlenme pratiklerine dair belgeselleri kadraja alan filmleri bir araya getiriyor ve izleyicisiyle buluşturuyor. Seçkide Cinsiyet Jenerasyonları (Genderation, 2021), Şöyle Böyle Çizgiler (No Straight Lines, 2021) ve Anne Evi Gibi (Your Mother’s Comfort, 2020) filmleri bulunuyor.

Film gösteriminin yanı sıra Türkiye’de kuir karikatürist olarak eserler üreten sanatçılarla beraber çizerlik üstüne, sanat üstüne ve bu sanat medyumunun güncel durumunun konuşulacağı panel, 26 Eylül’de Goethe Institut Ankara’da.

Kuir Diziler

Festival bu yıl Kuir Diziler seçkisinde bir diziyi ağırlıyor: Minço Ağrısı (Ondt i Røven, 2019)!



Dizinin 2 Ekim Cumartesi günkü gösteriminin ardından Institut français’te Saadat Munir’in katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

kÜLT

KuirFest bu yıl kÜLT seçkisinde çok özel bir filme yer veriyor: Dünya kuir sinemasının öncü isimlerinden Monika Treut’un Cinsiyet Kimlikleri (Gendernauts: A Journey Through Shifting Identities, 1999), festivalin onuncu yılına özel yeniden gösterimde! 7. Pembe Hayat KuirFest’te izleyicisiyle buluşan film; görenler tekrar görsün, ilk kez görenler de tartışmaya katılsın diye festival perdesine tekrar taşınıyor. Üstelik bu kez Monika Treut da İstanbul programına dahil oluyor ve 2 Ekim Cumartesi günü Feminist Mekan’da düzenlenecek söyleşi ile sevenleriyle buluşuyor!

Ğ Seçkisi

Tıpkı Türkiye’nin tek kuir film festivali olan KuirFest’in 10. yaşına giriyor olması gibi bu yıl her seçki de birbirinden özel filmler ağırlıyor. Türkiye’den çıkan kuir yapımların yer aldığı Ğ seçkisinde bu yıl yer alan Hayalimdeki Sahneler (Scenes I Imagine, 2020) ve Patrida (Patrida, 2021) da onlardan biri.



Filmin 25 Eylül Ankara ve 2 Ekim İstanbul gösterimleri ve yönetmen katılımlı söyleşileri, aynı zamanda Akdemir’in komünite ile bir arada filmi üzerine gerçekleştireceği ilk söyleşiler olacak!



Geçtiğimiz yıl Zeliş Deniz Kuir Sinema Ödülü’nün de sahibi Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe’nin yönettiği Patrida filminin 3 Ekim Pazar günü Institut français’te söyleşisi bulunuyor!

Türkiye’den Kısalar

Her yıl sinemayı kuirleştiren kısalara hazırladığı seçkiyle yer veren festivalin bu yılki bir diğer sürprizi ise Türkiye’den Kısalar. Her yıl hazırlanan seçki bu kez Ankara açılış filmi olarak festival perdesine taşınıyor. Üstelik bununla da bitmiyor ve Ankara’da film ekibi ve oyuncu katılımlı iki ayrı söyleşi düzenleniyor. İstanbullu izleyiciler ise bundan mahrum kalmıyor ve seçkinin Eleştirel Erkeklik: Trans Maskülen Deneyimler isimli söyleşi ile bir araya geliyor!



Umut Derin Eroğlan’ın yönettiği Kekre (Kekre, 2021), “Hangi erkeklik?” sorusuna cevap arıyor ve “öteki” olarak konumlandırılan erkeklik temsillerinin deneyimlerine odaklanıyor.



Gullüm (Gullüm, 2021) ise genç bir drag sanatçısı olan Florence K. Delight ile birlikte İstanbul gecelerinde yerini edinmiş kuir-friendly sahne Dudakların Cengi’ni konu ediniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Mira Çelik ve Yiğit Gürlek oturuyor.



Esra Özban’ın yönettiği Eve Dönüş (Come Home, 2020), İstanbul’daki kuirlerin mekana bağlı mekansızlıklarının bir video karması olarak karşımıza çıkıyor.



Fehmi Öztürk’ün Free Fun (Free Fun, 2019)’u, Kika’nın oyuna girişiyle şekilleşiyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmuyor!



Kısa bir deneysel animasyon olan, F. Nur Özkaya’nın yönettiği Sudan Çıkmış Balık (Fish Out of Water, 2021); toplumun normları, gelenekleri, örf ve adetleri esas alındığında oluşturulan düzene uyum sağlayamayan kişilerden birine odaklanıyor.



MAMAVILLE (MAMAVILLE, 2020) Irmak Karasu yönetmenliğinde dinmeyen arzuyu ve can atılan bir özgürlüğü gözler önüne seriyor.



Cedoy’un yönetmenliğini üstlendiği, Arya Sezer’in öyküsünü kaleme aldığı Komşu (The Neighbour, 2021), lubunyanın barınma sorununu mercek altına alan Yeşilçam tadında bir mezuniyet filmi.



Kısa Seçkileri

Gerek başvurular gerekse festival ekibinin taramasıyla bu yıl da enfes kısa seçkileri izleyicilerini bekliyor! Lubunya tarihi, görünür lubunyalık, direniş ve mücadele temaları içerisinde şekillenen Olay Lubunya, #DirenAyol! ve Yıllar Affetmez!; unutulmayacak!



Karantinada ve öncesindeki hayatlarımızda bize ilham olabilecek olay lubunyalardan bir seçki: Olay Lubunya! Kuirler içerisinde, arkadaşlıklar ve seçilmiş aileler arasında lubunyanın ruhuna dokunan, kalbini ısıtan ve hayatında yer edinen pek çok lubunya vardır. Her lubunyanın ilham ve güç aldığı lubunyalar hem sokakta hem de ekrandalardır. Seçkide yer alan Fanie Pelletier’in Gör Beni (Spectacular Intimacy, 2021), Kate Jessop’un Modern Kuir Kahramanlar (Modern Queer Heroes, 2020), Ruicheng Liang’ın Karantinada Laço Olmak (Man Up in Lockdown, 2021) ve Gevi Dimitrakopoulou’nun Haklısın: Zak, Hayatı ve Sonrası (This is Right; Zak Life and After, 2020) filmleri ise tam da bu hikayeleri anlatıyor.



#DirenAyol!‘da yer alan Naïla Guiguet’in Dustin’i (Dustin, 2020), Parviz Majidov’un ait olmadığım beden (I do not belong in this body, 2019)’i, Tsuyoshi Shoji’nin Tek Yüzgeçli Balık (The Fish with One Sleeve, 2021)’ı ve Victor Di Marco, Márcio Picoli’nin Bir Beden Neler Yapabilir ki? (Victor’s Body, 2020) filmleri de gösterilecek.



Adını, Pembe Hayat youtube kanalı sözlü tarih çalışması olan ve trans hareketinin tarihine odaklanan Yıllar Affetmez! serisinden alan bu seçki, unutulmaya direnen lubunya hikayelerini Luca Gaetano Pembe Üçgenler (The Many Pink Triangles, 2020), Dounia Sichov Vikken (Vikken, 2021), ve Raed Rafei Harabeler (Al Atlal (The Ruins), 2021) filmleri ile bir araya getiriyor.

Etkinlikler

Festivalin hem Ankara hem de İstanbul ayağı dopdolu! İşte KuirFest’in onuncu yaş kutlamasına eşlik edecek etkinlikler:

Ankara Etkinlikleri

SÖYLEŞİ: TÜRKİYE’DEN KISALAR / FİLM EKİBİ İLE SÖYLEŞİ

24 Eylül Cuma, Goethe-Institut Ankara

Festivalin ana ayağı olan Ankara programınında, açılış seçkisi olarak karşımıza çıkan Türkiye’den Kısalar seçkisindeki Komşu film ekibinden Arya Sezer katılımcı olarak yer alacak!



SÖYLEŞİ: PATRİDA / FİLM EKİBİ İLE SÖYLEŞİ

24 Eylül Cuma, Goethe-Institut Ankara

Zeliş Deniz Kuir Sinema Ödüllü yönetmen Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe’nin Patrida’sını izliyoruz ve film ekibi ile unutulmaz bir söyleşiye imza atıyoruz!



SÖYLEŞİ: TÜRKİYE’DEN KISALAR / OYUNCU KATILIMLI SÖYLEŞİ

25 Eylül Cumartesi, Goethe-Institut Ankara



24 Eylül’deki film ekibi katılımlı söyleşinin ardından Türkiye’den Kısalar seçkisindeki Kekre filminden Ecmel geliyor ve söyleşiyor!



SÖYLEŞİ: HAYALİMDEKİ SAHNELER / FİLM EKİBİ İLE SÖYLEŞİ

25 Eylül Cumartesi, Goethe-Institut Ankara



Metin Akdemir’in Hayalimdeki Sahneler film gösteriminin ardından film ekibi bir araya geliyor ve söyleşiyor. Üstelik bu söyleşi yönetmenin komünite ile ilk söyleşisi olacak!



OTURUM: KUİR KARİKATÜRLER ve “Şöyle Böyle Çizgiler”

26 Eylül Pazar, Goethe-Institut Ankara



Söyleşide kolaylaştırıcı olarak Aslı Alpar; konuşmacı olarak Bartu, Semih Özkarakaş, Gizem Karagöz, Arel Talu ve Gaye Özdemir yer alacak.



İstanbul Etkinlikleri

OTURUM: KT FİLM YAPIMCILIĞI LTD. ŞTİ.

1 Ekim Cuma, Institut français



KuirFest ekibinden Arya Zencefil’in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecek söyleşide Lyle Kash, Ekin Çalışır ve Aslıhan Örün konuşmacı olarak yer alacak.



SÖYLEŞİ: ELEŞTİREL ERKEKLİK: TRANS MASKÜLEN DENEYİMLER

2 Ekim Cumartesi, Institut français



Söyleşiye Esmi Göko Akyel kolaylaştırıcılık yapacak ve Merih Beler, Ecmel ve Umut Derin Eroğlan konuşmacı olarak katılacak.



SUNUM: MİNÇO AĞRISI ÜZERİNE

2 Ekim Cumartesi, Institut français



Kuir Diziler seçkisinde yer alan tek dizi olan Minço Ağrısı üzerine Saadat Munir’in eşsiz sunumu izleyenleri bekliyor olacak!



SÖYLEŞİ: CİNSİYET KİMLİKLERİ

2 Ekim Cumartesi, Feminist Mekan



Monika Treut da İstanbul programına dahil oluyor ve 2 Ekim Cumartesi günü Feminist Mekan’da düzenlenecek söyleşi ile sevenleriyle buluşuyor!



SÖYLEŞİ: HAYALİMDEKİ SAHNELER / FİLM EKİBİ İLE SÖYLEŞİ

2 Ekim Cumartesi, Institut français



Metin Akdemir’in Hayalimdeki Sahneler film gösteriminin ardından film ekibi bir araya geliyor ve söyleşiyor. Üstelik bu söyleşi yönetmenin komünite ile İstanbul’daki ilk söyleşisi olacak!



SÖYLEŞİ: PATRİDA / FİLM EKİBİ İLE SÖYLEŞİ

3 Ekim Pazar, Institut français

Yönetmen Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe’nin Patrida’sını bu kez de İstanbul’da izliyoruz ve film ekibi ile unutulmaz bir söyleşiye imza atıyoruz!



Ankara Atölyeleri

ATÖLYE: K’NIN SESİ / Kadınların & Kuirlerin Sesinden Podcast Üretimi

24 Eylül Cuma, Mor Mekan





İstanbul Atölyeleri

ATÖLYE: VOGUE!

3 Ekim Pazar, The Circle



ATÖLYE: K’NIN SESİ / Kadınların & Kuirlerin Sesinden Podcast Üretimi

2 Ekim Cumartesi, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi





Ayrıntılı bilgi ve program için: www.pembehayatkuirfest.org