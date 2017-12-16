10 köyde PKK'ya yönelik operasyon tamamlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp, Lice ve Silvan ilçelerine bağlı 10 köyün kırsal kesiminde başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonda, 6 sığınak, 1 doğal mağara ve 2 avcı boy çukurunda el yapımı patlayı, tıbbi, giyim ve yaşam ile gıda maddeleri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, tamamlanan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kulp İlçesi Yaylak ve Simetok, Silvan İlçesi Çiğdemli, Dönenkaya, Kazandağı, Kalemli, Darıseven ve Demirkuyu ile Lice ilçesi Dibekköy ve Yolçatı meskun mahallerinde, 13 Aralık 2017 Çarşamba gününden itibaren \'Bayrak-71 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-2, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-2 Operasyonu\'nun, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

6 SIĞINAK, 1 MAĞARA VE 2 AVCI BOY ÇUKURU TAHRİP EDİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda tespit edilen 6 sığınak, 1 doğal mağar ve 2 avcı boy çukuru tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi:

\"Anılan operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde; bölücü terör örgütü mensuplarınca istifade edilen (6) sığınak, (1) doğal mağara ve (2) avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ormanlık ve kayalık alanlar, sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 8 adet jelikan bidon, 5 adet sırt çantası, 3 adet akü, 198 adet pil, 33 adet pil bloğu, 1 adet sensör, 12 adet mutfak tüpü, 2 adet kütüklük, 1 adet hard diski sökülerek parçalanmış dizüstü bilgisayar, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda tıbbi, giyim ve yaşam malzemesi ile çok miktarda parçalanmış CD parçaları ve 1 sayfa not kağıdı ele geçirilmeyi müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanlar muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir.\"

EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ

Lice ilçesi Yolçatı köyü karayolunda toprağa gömülü olarak tespit edilen 30 kiloluk el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi:

\"Lice ilçesi-Yolçatı Köyü karayolunda icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı kontrolü esnasında, mayın ve el yapımı patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından toprağa gömülü vaziyette tespit edilen yaklaşık 30 kilogram ağırlığında beyaz renkli kimyasal madde ile hazırlanarak 10 m kablo ve Alpha Fire ateşleme anahtarı ile 6\'lı pil bloğuna irtibatlandırılmış 1 adet uzaktan kumandalı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Yolçatı Köyünde 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen temas ve adli arama faaliyeti sonucunda; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve başkasına ait kimlik veya belgelerini kullanmak suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca tedavi maksatlı kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda tibbi malzeme anılan bölgedeki meskun mahalde bulunmayı müteakip, kriminal inceleme maksadıyla muhafaza altına alınmıştır.\"

Operasyonlar sırasında yolda durdurulan 64 kişi ve 45 aracın sorgulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamanındevamında, \"Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden, bahse konu 3 ayrı ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen ve delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\" bilgilerine yer verildi.

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