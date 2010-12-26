10 köpek, 60 kedi besleyince eşi terketti

T24 - Hayvan sevgisi, duyarlılık güzel ama bunu abartanlar da var. Haber, Bodrum'dan. Evinde 10 köpek ve 60 kedi besleyen bir kadın, bu yüzden eşiyle boşanma noktasına geldi. "Ne olursa olsun hayvanlarımdan vazgeçmeyeceğim'' diyen kadın, iki hafta önce evi terkeden eşi hakkında Hayvan Hakları Derneği ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Yeşiller Partisi Kurucusu ve eski başkanı, çevreci, hayvansever Bilge Contepe, evinde beslediği 10 köpek ve 60 kedi nedeniyle 36 yıllık eşi Bodrum Rotary Kulübü eski başkanı Yüksek Mimar Kaynak Contepe´yle boşanma aşamasına geldi.

İki hafta önce evi terkeden eşi hakkında Hayvan Hakları Derneği ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak, "Sonuç ne olursa olsun hayvanlarımdan vazgeçmeyeceğim'' dedi.

Kaynak Contepe ise eşinin son iki yılda eve topladığı kediler yüzünden evde yaşamın imkansız hale geldiğini söyledi.

İki köpek ve üç kedisi bulunan Bilge Contepe (61), son iki yıl içinde yedi köpek ve 57 sokak kedisini de sahiplenerek Torba semtindeki tripleks villasında beslemeye başladı.

Özel bahçe içindeki villasının terasına kediler için özel suluklar ve barınacakları yer, bahçeye ise köpek kulübeleri ve kuş kafesleri ve yemlikleri yaptırdı. Ancak Contepe´nin hayvanlara olan bu düşkünlüğü 36 yıllık hayat arkadaşı Kaynak Contepe´yi (66) rahatız etti.

Evdeki hayvanlardan rahatsız olan Kaynak Contepe, iddiaya göre eşinin evde olmadığı bir sırada kedileri toplayıp Güvercinlik Köyü´ndeki ağaçlık bir alana saldı.

Eve döndüğünde kedilerinin olmadığını görüce çılgına dönen Bilge Contepe, eşinin bıraktığı yere dönerek bulabildiği bir bölümünü geri getirdi. Ancak, Contepe çiftinin arası bu nedenle açıldı. İki hafta önce Kaynak Contepe evi terketti.



"Kedileri bahame etmesin"

Bilge Contepe eşinin bu tavrına sinirlenip, hayvanlara yaşam hakkı tanımadığını ileri sürüp, hakkında Hayvan Hakları Derneği ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eşinin evlenirken kendinin bu tutkusunu bildiğini belirterek, "Yaşadığım yer tatilcilerin yoğun olduğu bir bölge. Pek çoğu sezon bitiminde kedi ve köpeklerini sokağa terkediyor. Kışın soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan bu hayvanlar açlıktan ve çeşitli hastalıklar nedeniyle zor durumda kalıyor. Bir yaşam savunucusu olarak, bu hayvanlara karşı duyarsız kalmam mümkün değil. bu hayvanları veterinere götürüp, kısırlaştırıyorum, tedavilerini ve bakımları yaptırıp, sahiplendirmeye çalışıyorum. Doğal olarak sayıları artınca evime aldım. Ancak, bugüne kadar tüm siyasi ve çevre adına verdiğim mücadelelerde eşimden destek gördüm. Ben de aynı şekilde sivil topluml örgütü çalışmalarında kendisine desteğimi esirgemedim. Ancak, tam da mutul olarak yaşayacağımız bir dönemde kedilerimi bahene edip evi terketmesi ağırıma gider. Kedileri baskı aracı yapmasın. Zaten kışın terasa çıkmıyoruz. Yazın da kedilerin çoğu, geldikleri evlere geri dönüyor'' dedi.



"Hayvanları severim ama bu fazla"

Kaynak Contepe ise eşinin son iki yılda eve topladığı kediler yüzünden evde yaşamın imkansız hale geldiğini söyledi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu vurgulayan Contepe, "Ancak herşeyin bir sınırı var. Beraber yaşadığımız ortak alan olan evimizde yaz aylarında balkona çıkamaz oldum. Güvercinlik köyüne götürüp kedileri bıraktığım doğru. Çünkü birkaç yıl içerisinde böyle giderse yüzlerce kedi ve köpek evin içinde olacak, hem hayvanların hem de bizim sağlımız açısından bunun doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, olmadı. Hakarete varan sözler sarf edince evi terkettim. Ancak, yine de evin tüm ihtiyaçlarını masraflarını karşılıyorum. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Savcılığa ve Hayvan Hakları Derneği´ne şikayet edebilir ancak buu konuda beni hayvan düşmanı gibi göstermesi doğru değil'' diye konuştu.