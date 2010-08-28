10 kişiyi kurtardı, kendi öldü

T24 - Rize’nin Gündoğdu Beldesi Hamidiye Mahallesi’nde meydan gelen heyelanda hayatını kaybeden eski muhtar Osman Kutay’ın ölümünün arkasında kahramanlık öyküsü çıktı.



Aşırı yağış sonrasında ailesi ve komşuları ile birlikte mahsur kalan Salim Bilgin, arkadaşı Osman Kutay’ı telefonla arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kamyonetiyle Hamidiye Mahallesi’nin yüksek kesimine çıkan Kutay, arkadaşı Salim Bilgin ile 10 kişiyi araca alarak belde merkezine hareket etti. Ancak kamyonet yolda arızalandı. Bunun üzerine aracın kasasından inen 10 kişi yürüyerek belde merkezine yöneldi. Salim Bilgin ve Osman Kutay ise aracın yanında kaldı. Kamyonetin arızasını gidermek isteyen Bilgin ve Kutay, bu sırada aniden gelen heyelanın altında kalarak sürüklendi ve gözden kayboldu. Yardıma giden Kutay, toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Çaykur emeklisi olan Kutay’ın emeklilik sonrası terzilik yaptığı öğrenildi.



