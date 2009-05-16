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Yaşam

10 kişinin bindiği otomobil devrildi: 2 ölü

16 Mayıs 2009 19:33

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Siverek ilçesine giden Ömer Işık (32) idaresindeki 10 kişinin bindiği 63 AC 241 plakalı otomobil, Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresindeki GAP Havaalanı yakınlarında, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Mine Işık (30) ve Süleyman Aktimur (5) öldü. Otomobil sürücüsü Ömer Işık, Mustafa Işık ve Beyzanur Işık (5) ile İbrahim (32), Pınar (11), Necibe, Adalet ve Gökhan İşlek yaralandı.

Ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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