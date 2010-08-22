10 kilometrelik iftar yemeğiyle Guinnese'e

T24 - Esenler Belediyesi, ''Dünyanın en kalabalık sofrası” rekorunu kırmak için Atışalanı Caddesi’nden Davutpaşa Caddesi’ne kadar 10 kilometrelik bir iftar sofrası kurdu.









Guinness yetkilileri, sofrada 7 bin 20 masa olduğunu ve bu masalarda 41 bin 120 kişinin yer aldığını belirledi.



Çift yönlü trafiğe kapatılan caddelerdeki masalarda yer alan vatandaşlar, iftarlıklarını evlerinden getirdi.



Aynı zamanda Esenler Belediyesi de 10 ton pilav, 8 ton et, 1500 tepsi baklava, 100 bin şişe su, 45 bin kutu ayran ve 45 bin kutu meyve suyu dağıttı.



Organizasyon boyunca toplam 2 bin 900 kişi görev aldı.



İftar yemeğine, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Sonuçlar İngiltere'ye gönderildi

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, 50 kişilik Guinness ekibinin, kişi sayısını video ve fotoğraf çekimleriyle hesapladığını, elde edilen verilerin İngiltere'ye gönderileceğini ve kesin sonucun birkaç hafta içerisinde açıklanacağını söyledi.



Bu arada, "dünyanın en kalabalık" sofrası rekorunun, 16 bin 250 kişiyle Washington'da olduğu bildirildi.