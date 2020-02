10 kilo kahve çıkarmak için 10 saat tokmak vuruyor

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası\'ndan Antalya\'ya Kahve Festivali\'ne katılmak için gelen Ferit Toprak (52), kahve tutkunlarına hünerlerini sergiledi. Toprak, 10 kilo kahve çıkarmak için her gün 10 saat kahve dövdüğünü söyledi.

Taştan yapılmış havandan adını alan ve dövülerek hazırlandığı için zahmetiyle bilinen dibek kahvesini, her gün 10 saat boyunca 20 kilo ağırlığındaki tokmağıyla vurarak hazırlayan Ferit Toprak, dibek kahvesi yapımının ne kadar zor bir iş olduğunu göstermek için Antalya\'ya geldiğini belirtti. 2 asırlık taş havanda 10 yıldır her gün tokmağıyla kahve dövdüğünü söyleyen Toprak, \"10 kilo kahve çıkarmak için 10 saat tokmak vuruyorum. Kahve makineleri ile 10 kilo kahveyi 2 dakikada çıkarmak mümkün bu devirde ama bu lezzeti o makinelerden alabilecek misiniz? Deneyin ve görün\" dedi.

İşini yaparken tokmak vuruşlarını da saydığını belirten Ferit Toprak, \"Kromdan yapılmış 20 kilo ağırlığındaki tokmağımı, günde tam 10 bin kez havana vuruyorum. Türkiye\'de benden başka bu olayı yapan yoktur. Belki ağır gelmeyebilir size ama sürekli yaptığınızda tokmağın ağırlığı da artıyor. Kolay değil gerçekten ama işimi severek yapıyorum\" açıklamasında bulundu.

\'PAZULARIMI DİBEK KAHVESİNE BORÇLUYUM\'

Dibek kahvesinin yapımında el emeği ve alın terinin çok fazla olduğunu, ister istemez kol kaslarının da çalıştığını söyleyen Toprak, \"80 kiloyum. 20 kiloluk tokmağı 10 sene boyunca bu havana vurdum, sonuç ortada. Hem lezzet üretiyorum hem de spor yapıyorum. Pazularımı dibek kahvesine borçluyum\" dedi.



