10 Kasım'da 'Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı milletvekili adayı oluyor

Milletvekili adayı olmayı planlayan devlet memurları, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olabilmek için istifa etmeye başladı. İstifa eden devlet memurlarından biri de Şanlıurfa'nın AKP'li Belediye Başkanı Celalettin Güvenç oldu.

Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa eden Celalettin Güvenç, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, Şanlıurfa'nın dört bir yanına, üzerinde, "10 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" yazan ışıklı panolar yerleştirmişti.

Celalettin Güvenç, üzerinde Hz. Muhammed'e ait olduğu belirtilen bir ifadenin altına da kendi adını yazdırmıştı. Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın adının, Hz. Muhammed'in "Temizlik imandandır" şeklindeki ifadelerinin altında yer alması, vatandaşların tepkisini çekmiş ve bir vatandaş, konuyla ilgili olarak, "Tüm sokaklara adını yazdırsa daha iyi olur. Hiç olmasa parmağını milletin gözüne sokmuş gibi olur. Milllete de ibret olsun" yorumunu yapmıştı.

Şanlıurfa'daki birçok ışıklı panoda adı yer alan Celalettin Güvenç'ün bir diğeri icraatı da, Halilür Rahman Gölü (Balıklıgöl) yanında bulunan Dergah Camii'nin mahyalarına adını yazdırmak olmuştu. Dergah Camisi minarelerinde yer alan yazıyı gören vatandaşların tepkisi üzerine, Güvenç'in ismi kaldırılmıştı.