10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayata veda edişinin 80\'inci yıl dönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde hayat durdu.

10 Kasım\'da saatler 09.05\'i gösterdiği anda İzmit\'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Parkı ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu\'nda da ulaşım durdu.

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