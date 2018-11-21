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10 Kasım'da "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin'in annesi işten çıkarıldı

"Zorluklarla iş buldum"

21 Kasım 2018 12:32

10 Kasım töreninde "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağıran Emine Şahin'in annesinin işinden çıkarıldığı öğrenildi.

İddiaya göre Emine Şahin'in annesi Pembe Çelik, kızı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

Star gazetesinden Yakup Köse'ye konuşan Pembe Çelik, “Zorluklarla iş buldum. İki senedir alıştığım işimde çalışıyordum. ‘Senin işinden memnunuz, o yönde hiçbir sıkıntı yok’ dediler. Sabah işe başladım. Akşama çıkartıldım. Kızım Emine'yi gerekçe göstererek; ‘Bizi zorda bırakma' ifadesini kullandılar” dedi. 

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