10 Kasım’da “Yıkın Heykellerimi” şiirini okuyan öğretmen görevine iade edildi

Gaziantep’te, 10 Kasım Atatürk’ü anma ve Atatürk haftasında şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan okul müdürü ve öğretmen görevlerine iade edildi.

Okul Müdürü Süleyman Çevik ve şiiri okuyan Türkçe Öğretmeni Serap Arıkan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, soruşturmanın tamamlandığı, okul müdürü ile birlikte öğretmenin de görevlerine iade edildikleri öğrenildi. Öğretmen Serap Arıkan ve okul müdürü Süleyman Çevik Pazartesi gününden itibaren okula dönecekleri bildirildi.

"İnsanların inancını, yaşam tarzını aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir"

Gaziantep’in, Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda 10 Kasım Atatürk’ü anma ve Atatürk haftasında, "Yıkın Heykellerimi" adlı şiiri okuyan öğretmen Serap Arıkan ve okul müdürü Süleyman Çevik, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İki eğitimci, "İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir" denilerek soruşturma başlatılmış ve açığa alınmışlardı. (ANKA)