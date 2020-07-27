10 Kasım'da saygı duruşunda bulunmak istememiş, daha sonra gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmüştü; katil zanlısı müebbetle yargılanacak

İnce Denizcilik ve Ticaret A.Ş. şirketine ait geminin kaptanı Bora Ekşi'nin, gemi Hint Okyanusu’nda seyrederken 20 Aralık 2019’da personeli Ergin Aktaş tarafından öldürülmesi olayında yargılama başlıyor. İlk duruşmanın 9 Ekim'de görüleceği davada Aktaş müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Ekşi'nin kardeşi yaşanan süreci değerlendirerek "Avukatı 'müvekkilimin akli dengesi yerinde değildir' diye başvuruda bulunmuştu. Ancak adli tıp doktorları tarafından yapılan kontrollerde cezai ehliyetinin olduğuna karar verildi" dedi.

Ergin Aktaş, Türkiye’ye getirilişinin ardından tutuklu yargılandığı olayda iddianame İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 8 Gemi mürettebatına karşı bıçakla saldırıp öldürmeye teşebbüs eden üç gemi personeline ekmek bıçağıyla kovalayıp öldürmeye çalışan ve kaptan Bora Ekşi'yi kasten öldüren Ergin Aktaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Artı Gerçek'ten Gül Gündüz'e konuşan Kardeş Mutlu katil zanlısı Aktaş'ın avukatının, akli dengesi yerinde değil şeklinde savunma yaptığını hatırlatarak, "Bu olay üzerinden tam 7 ay geçti. Bir kâbusun içinde gibiyim. İddianamede şahıs kendisi de herhangi bir husumet olmadığını itiraf etmiş. Kendisinin avukatı da 'müvekkilimin akli dengesi yerinde değildir' diye başvuruda bulunmuştu. Ancak adli tıp doktorları tarafından yapılan kontrollerde cezai ehliyetinin olduğuna karar verildi. Şu anki beklentimiz Türk Ceza Kanunlarına göre verilebilecek en ağır cezanın verilmesi" dedi.

Davanın avukatı Ahmet Çağlar Coşkunsu da yargılama sürecini şu şekilde anlattı:

"Türk denizcilik tarihinde örneği bulunmayan ve Bora kaptanın öldürülmesinin yanında tüm gemi personelinin öldürülmesinin planlandığı teşebbüs edildiği bu vahim olayı Bora kaptanın ailesi ile birlikte takip edeceğiz. Bu şahsın Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını talep edeceğiz."

10 Kasım'da "Ben peygamberimden başkası için saygı duruşunda bulunmam" demişti

Kaptan Ekşi’nin kardeşi İrem Ekşi Mutlu olayın ardından Artı Gerçek’e konuşmuş, 10 Kasım günü gemide yaşananlara değinmişti. Mutlu, "Bunu kurmuş planlamış. 10 Kasım olayı olabilir çünkü onun dışında hiçbir olay yok. 10 Kasım günü telsizi alıp 'ben peygamberimden başkası için saygı duruşunda bulunmam' demesi ve orada secdeye yatması" ifadelerini kullanmıştı.

Katil zanlısı Ergin Aktaş, 83 gün tutuklu bulunduğu Sri Lanka'dan 12 Mart'ta Türkiye'ye getirimesinin ardından Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.