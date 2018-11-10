10 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 BB Erzurumspor - Göztepe

13:30 Atiker Konyaspor - MKE Anakaragücü

16:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

19:00 Kayserispor - Galatasaray

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG

13:30 Afjet Afyonspor - Hatayspor

13:30 Boluspor - Denizlispor

16:00 Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği

16:00 Giresunspor - Kardemir Karabükspor

KAYSERİSPOR

11.00 Kayserispor Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurulu Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi\'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

AVRUPA FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEKLERİ BİRLİĞİ SEMPOZYUMU

İkinci gün 16.45\'deki Hamit Altıntop, Ergün Penbe ve spor spikeri Yetkin Etkin\'in oturumu ile sona erecek

KARATE DÜNYA ŞAMPİYONASI

24. Dünya Karate Şampiyonası\'nda bireysel dalda yapılacak madalya mücadeleleri Türkiye saati ile 12:00\'de başlayacak.

Milli karatecilerimizin müsabaka saatleri ve rakipleri şu şekilde:

Final- Serap Özçelik Arapoğlu – Miho Miyahara (Japonya) 20:34

3.\'lük Maçı - Ali Sofuoğlu – Antonio Diaz (Venezuela) – 17:45

3.\'lük Maçı - Uğur Aktaş – Anton Isakau (Belarus) – 12:45

3.\'lük Maçı - Alparslan Yamanoğlu - Alexander Pshenitsyn (Rusya) – 12:15

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Afyon Belediyespor

15:15 Tofaş - Banvit

17:30 İstanbul BBSK - Galatasaray

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

13:00 Çukurova Basketbol - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

16:00 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi

16:00 Bellona Kayseri Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol

17:00 İzmit Belediyespor - Hatay BŞB

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

13:30 Galatasaray - Beşiktaş

15:00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları

16:00 Halkbank - THY

17:00 Fenerbahçe - Vakıfbank

17:30 Nilüfer Bld. - Çanakkale Bld.