10 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 BB Erzurumspor - Göztepe
13:30 Atiker Konyaspor - MKE Anakaragücü
16:00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
19:00 Kayserispor - Galatasaray
SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
13:30 Afjet Afyonspor - Hatayspor
13:30 Boluspor - Denizlispor
16:00 Balıkesirspor Baltok - Gençlerbirliği
16:00 Giresunspor - Kardemir Karabükspor
KAYSERİSPOR
11.00 Kayserispor Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurulu Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi\'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
AVRUPA FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEKLERİ BİRLİĞİ SEMPOZYUMU
İkinci gün 16.45\'deki Hamit Altıntop, Ergün Penbe ve spor spikeri Yetkin Etkin\'in oturumu ile sona erecek
KARATE DÜNYA ŞAMPİYONASI
24. Dünya Karate Şampiyonası\'nda bireysel dalda yapılacak madalya mücadeleleri Türkiye saati ile 12:00\'de başlayacak.
Milli karatecilerimizin müsabaka saatleri ve rakipleri şu şekilde:
Final- Serap Özçelik Arapoğlu – Miho Miyahara (Japonya) 20:34
3.\'lük Maçı - Ali Sofuoğlu – Antonio Diaz (Venezuela) – 17:45
3.\'lük Maçı - Uğur Aktaş – Anton Isakau (Belarus) – 12:45
3.\'lük Maçı - Alparslan Yamanoğlu - Alexander Pshenitsyn (Rusya) – 12:15
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Afyon Belediyespor
15:15 Tofaş - Banvit
17:30 İstanbul BBSK - Galatasaray
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
13:00 Çukurova Basketbol - Kırçiçeği Bodrum Basketbol
16:00 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi
16:00 Bellona Kayseri Basketbol - Gündoğdu Adana Basketbol
17:00 İzmit Belediyespor - Hatay BŞB
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
13:30 Galatasaray - Beşiktaş
15:00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları
16:00 Halkbank - THY
17:00 Fenerbahçe - Vakıfbank
17:30 Nilüfer Bld. - Çanakkale Bld.