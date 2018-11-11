10 Kasım anmasında "Atatürk ilah değildir" diye bağıran kadın gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıl dönümünde Edirne’de düzenlenen anmada bir kadın Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Atatürk anıtında düzenlenen törende saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulduğu esnada tören alanının yanından geçen E.Ş. isimli kadın, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başladı.
Tören alanından uzaklaştırılan kadın, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.