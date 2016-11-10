10 Kasım 2016 İngiltere Basın Özeti

ABD'deki başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından bugün İngiltere'de yayınlanan gazetelerin manşetinde Donald Trump vardı.

"Trump şok olmuş müttefikleri ve gergin yatırımcılara güven verdi" manşetiyle çıkan Financial Times (FT), seçime 14 sayfa ayırdı. FT, Trump döneminde İran'la nükleer anlaşmanın tehlikeye girebileceğini, ABD'nin Pasifik'teki serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmeyebileceğini ve iklim değişikliği anlaşmasının uygulanmayabileceğini yazdı.

Edward Luce imzasıyla yayınlanan makalede ise Trump'ın politikalarının ABD'ye fazladan 10 tiilyon dolar kamu borcu getirebileceğine ve Trump'a karşı açılmış olan 70'ten fazla dava olduğuna dikkat çekildi.

Makalede "Trump'ın gündemi onu Amerika'nın en yakın müttefikleriyle, iki partili elitlerle ve askeri-endüstriyel kompleksle karşı karşıya getirecek" ifadeleri yer aldı.

Gazetenin sayfalarındaki bazı başlıklar ise şöyle:

"Unutulmuş erkekler ve kadınlar milyarderi iktidara taşıdı"

"Cumhuriyetçiler anketleri yendi ve Kongre'yi kazandı"

"Cumhuriyetçiler artık dışlanmışların partisi"

"Trump gücü" manşetiyle yayınlanan Independent gazetesi, birinci sayfasında "Trump Obama'nın mirasını saatler içinde silecek. Yatırımcıların gerginliğine rağmen küresel piyasalar çökmedi" ifadelerine yer verdi. Seçime 18 sayfa ayıran gazetedeki bazı başlıklar şöyleydi:

"Dışardan gelen Trump dünyanın en güçlü insanı oldu"

"Müslümanlar ve kadınlar Trump'ın sıradaki hamlesini bekliyor"

"Trump yeni yasalar yapmak için büyük güce sahip ama partisi direnebilir"

"Amerikan halkı değişim istedi ve Trump onlara istediğini verdi"

"Biliminsanları geleceklerinden endişeli"

"Tahminlerin kralı anketlerin yasaklanması gerektiğini söyledi"

"Gergin dünya liderleri yeni bir izolasyoncu dönemden korkuyor"

21 sayfasını başkanlık seçimine ayıran Telegraph gazetesi ise "Trump'ın Amerikan devrimi" manşetiyle yayınlandı.

"Artık Amerika'nın kutuplaşmanın yarattığı yaraları sarmasının vakti geldi" sözlerini ikinci sayfasında başlığa taşıyan gazete, yeni kabinede olası isimleri şöyle sıraladı: Rudy Giulani, Michael Flynn, Newt Gingrich, Steve Mnuchin ve Donald Trump'ın çocukları.

Gazetenin yazarlarından Harry de Quetteville, anket şirketlerinin geleceğinin karanlık olduğunu yazarken Steven Swinford ve Christopher Hope imzalı makalede İngiltere'yi yöneten isimlerin geçmişte Trump hakkında söyledikleri ile seçimi kazandıktan sonra söyledikleri karşılaştırıldı:

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2015 yılında başbakan değilken Trump hakkında "Trump'ın Müslümanlar hakkında söyledikleri bölücü ve yanlıştı" derken seçimden sonra "Uluslarımızın güvenliğini ve refahını güvenceye almak için Trump ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bakanlığı öncesinde "New York'un belli bölgelerine gitmememin tek nedeni, oralarda Donald Trump ile karşılaşma riski olmasıdır" derken dün "Donald Trump'ı kutluyorum. Onun yönetimiyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Telegraph'ın Avrupa editörü Peter Foster Avrupa'daki popülist partilerin Trump'ın seçilmesinin ardından "Şimdi sıra bizde" dediğine dikkat çekerken Anne-Elisabeth Moutet köşe yazısında Fransa'da Le Pen'in iktidara gelebileceğini yazdı.

"Yeni Dünya: Donald Trump dünyaya şok dalgaları yaydı" manşetiyle yayınlanan Times gazetesi, arka kapağında ise Trump'ın "Başkanınızla çok gurur duyacaksınız" sözlerine yer verdi. Gazete, ikinci sayfasında ise "Destekçileri çıldırırken galip birlik çağrısı yaptı" başlığını attı.

Ben Hoyde imzalı makalede ise "Öfkeli işçi sınıfı Trump'ı zafere taşıdı" başlığı yer aldı. James Dean ise Clinton'ın yarısı kadar bütçeyle kampanya yürüten Clinton'ın zaferine dikkat çekerek "İki katı harcama yapmak zafer getirmiyor" dedi.

Siyaset editörü Francis Elliott, Gabriella Swerling ve Georgie Keate'in makalesinde "Muhafazakarların karşısında Brexit ruhunu benimseyen güçlü bir lider var" başlığı yer aldı.

Guardian gazetesi ise seçimleri "Trump kazandı: Dünya beklemede" manşetiyle okuyucularına sunarken bir de 12 sayfalık özel ek çıkardı. Gazetedeki makalelerde öfkeli ABD'lilerin Trump'ı başkanlığa getirdiği, Meksikalıların ve kadınların Trump'ı protesto ettiği aktarıldı. Özel ekin manşetinde ise "Trump Amerika'yı imha edecek mi?" sorusu vardı. Ekteki makalelerde Trump'ın bir günde pek çok Obama politikasını silebileceğine dikkat çekildi.