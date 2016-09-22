10 işçinin hayatına mal olan Torunlar Center'ın inşaatı durduruldu

İstanbul Mecidiyeköy'de 10 inşaat işçisinin asansör halatının kopması sonucu hayatına mal olduğu Torunlar Center projesinin imar planlarının yürütmesi durduruldu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, son 5 yıllık süreçte Torunlar Center projesine çok sayıda dava açıldı. 2010 yılında onay verilen imar planlarını yargıya taşıyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin avukatı Can Atalay’ın ‘yeni planlara’ açtığı dava dosyası sonuca bağlandı.

Mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyetinin tespitlerini haklı buldu. Bilirkişi heyeti imar planlarında ‘ayrıcalıklı yapılaşma hakkı’ getirildiğine dikkat çekmişti. Heyet çevre yapılaşma koşullarına göre verilmesi gereken inşaat hakkının 2 katından fazlasının verildiğine vurgu yapıp 5 bin fazladan nüfus yoğunluğu getireceğinin de altını çizmişti.

Heyet ayrıca bölgede yetersiz olan donatı alanlarının daha da yetersiz kalacağını ve trafik sorununun ciddi boyutlarda artacağını ifade etmişti.

Planların “TOKİ’ye kaynak oluşturmak” dışında amacının olmadığına dikkat çeken heyet Torunlar Center inşaatı için kurumlardan eksik görüş alındığını da belirtmişti.

Kararda en dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise davalı İBB, TOKİ ve Torunlar’ın bilirkişi raporuna itirazı oldu. Mahkeme kurumların itirazı üzerine bilirkişi heyetinden ek bilgi istedi. Bilirkişi heyeti bir önceki raporunda yer alan tüm bilgileri yenileyerek ek tespitlerde bulundu.

Heyet planlarda jeolojik veriler açısından herhangi bir inceleme yapılmadığına dikkat çekti. Bilirkişi, tarafların “ayrıcalıklı imar hakkı tanındığına dair değerlendirmesine” itirazına karşılık da bodrum katlarda tanınan ayrıcalıktan bahsetti. Bilirkişi bölge planlarında bir katın bile emsale eklendiğine dikkat çekerek projede emsal dışı bırakılan bodrumkatları örnek gösterdi.

Heyet son olarak Bölge Koruma Kurulları’ndan görüş alınmadığına dikkat çekti. Mahkemde bilirkişi raporunu haklı bularak imar planı işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği gerekçesiyle 12 temmuz 2016 tarihinde oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi