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15 Temmuz Darbe Girişimi

10 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı

27 Aralık 2017 23:22

Hatay merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonunda aralarında FETÖ'nün 'mahrem imamları'nın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde,  FETÖ'nün  askeri yapılanmasına yönelik Hatay, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Zonguldak ve Şırnak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün 'mahrem imamları'nın da yer aldığı, bazı asker ile öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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