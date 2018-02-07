10 ilde 'FETÖ' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Karabük merkezli İstanbul, Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana ve Düzce'de belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.