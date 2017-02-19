T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

10 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu: 20 askere gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10 ilde sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında, 20 eski TSK personeli gözaltına alındı

19 Şubat 2017 00:50

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10 ilde sürdürülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Muğla'daki Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen çeşitli rütbelerden 20 eski TSK personeli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

ETİKETLER

muğlabylockaskergözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24