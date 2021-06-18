10 hukuk örgütünden açıklama: Deniz’in katilini tanıyoruz, hukuksuzluğa teslim olmayacağız

İzmir’de HDP İl Örgütü’ne yönelik dün silahlı saldırıda bulunan 27 yaşındaki Onur Gencer’in rehin aldığı parti çalışanı 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ı öldürmesine ilişkin olarak, 10 hukuk örgütünden ortak açıklama geldi.

“Deniz’in katilini tanıyoruz, hukuksuzluğa teslim olmayacağız” başlığıyla taşıyan metnin altında Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, Çağdaş Avukatlar Grubu, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Toplumsal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın imzası yer aldı.

Erdoğan'ın "Bunlar daha iyi günleriniz!" sözleri hatırlatıldı: Deniz Poyraz’ın katline giden sürecin bizzat organize ettiler

Yapılan açıklama şöyle:

“İktidar bloğunun başta HDP olmak üzere muhalefete gözdağı veren söylemleri ve tehditleri, her gün canlı yayınlarda HDP’yi terörize eden sözcüleri Deniz'in katline giden yolun taşlarını döşemiştir. HDP’ye ısrarla kapatma davası açtıranlar ve iddianamenin iadesi sonrasında meclis kürsüsünden Anayasa Mahkemesi’ne yönelik tehdit söylemlerini fütursuzca kullanan iktidar ortağı, muhalefete dönük ‘bunlar daha iyi günleriniz!’ sözlerini sarf eden cumhurbaşkanı, kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen HDP önceki dönem eş başkanları, milletvekilleri, HDP MYK’sında görev yapan siyasetçilerin ve DBP’li siyasetçilerin tutuklu olarak yargılandıkları dava duruşmasında provokasyon yaratanlar, bugün İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırının ve Deniz Poyraz’ın katline giden sürecin bizzat organize edenleridir

"İçişleri Bakanlığı, bu saldırının ve Deniz Poyraz'ın katlinin sorumlusudur"

Kobani davasının Sincan cezaevi kampüsünde önceki gün yapılan duruşması sırasında, ‘müşteki’ olarak duruşma salonları kısmına alınan ve salon koridorlarında dakikalarca slogan atıp provokasyon yapmak isteyenlere izin veren İçişleri Bakanlığı, bugün HDP İzmir il binasına yapılan saldırının ve Deniz Poyraz’ın katlinin sorumlusudur. Polis noktası, polis araçları ve HDP’yi ‘korumakla (!)’ görevli onlarca polisin arasından silahla, adeta elini kolunu sallayarak geçip HDP il binasına giren, binayı yakma girişiminde bulunan Deniz’in katilinin yalnız olmadığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflardan ve ırkçı söylemlerinden; Ankara Gar katliamından, Suruç, Diyarbakır ve diğer katliamlardan biliyoruz ve tanıyoruz.

"Devlet yaşam hakkını korumakla sorumlu"

Biz aşağıda imzası olan hukuk kurumları; bir bütün olarak devlete ve iktidara insan yaşamının hiçbir iktidar hesabına kurban verilemeyecek kadar değerli olduğunu ve devletin her bir insanın yaşam hakkını korumakla sorumlu olduğunu, HDP’ye ve HDP’lilere yönelik bu tür eylemlere son verilmesi için ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Deniz Poyraz’ın katili ile azmettiricilerinin bağımsız yargı önünde hesap vereceği günün mücadelesini sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz.”