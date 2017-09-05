10 günlük bayram tatilinde otellerin geliri 1 milyar lirayi buldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nda kıyı otellerde tatil yapanların sayısı 500 bini aştı. 2.5 milyon gecelemeyle sadece konaklama gelirinin 1 milyar liraya ulaştığı kaydedildi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Ama bunun dışında yazlıklar ve diğer şekilleri de düşündüğünüzde rakam daha da yukarı gidebilir\" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla, binlerce vatandaş hem memleketlerinde, hem de sahil kentlerinde tatil yapma imkanı buldu. Kurban Bayramında Ege’den Akdeniz’e Türkiye’nin tüm sahilleri doldu taştı. Türkiye Otelciler Federasyonu’na (TÜROFED) göre bu bayram tatilinde kıyı otellerinde 500 bini aşkın kişi tatil yaptı. Yazlıkçılar, kıyı kentlerindeki akraba ziyaretleri ve günübirlik ziyaretler ile memleket ziyaretleri de hesaba katıldığında, çok daha yüksek rakamlarda kişinin bayram nedeniyle yer değişikliği yaptığı öngörülüyor.

HER YER İYİYDİ

Bayram tatilinin turizm sektörü açısından çok iyi geçtiğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, tesislerin ciddi doluluğa ulaştığını belirtti. Osman Ayık, “Sadece kıyılar için değil Karadeniz\'de, Kapadokya\'da, tüm tatil destinasyonlarında da iyiydi. Hemen hemen her yer iyiydi. Tabi ki deniz mevsimi olduğu için kıyılar daha çok tercih ediliyor. Türkiye\'nin diğer bölgelerinde de ciddi hareketlilik vardı\" dedi.

2.5 MİLYON GECELEME

Net hesaplar olmasa da tahminlere göre kıyı tesislerinde yaklaşık 500 bin konaklama gerçekleştiğini belirten Osman Ayık, “Ama bunun dışında yazlıklar ve diğer şekilleri de düşündüğünüzde rakam daha da yukarı gidebilir. Türkiye\'nin içindeki toplam hareketlilik ise birkaç milyon belki daha fazla olmuştur. İnsanlar memleketlerine gitti. Bu da bir turizm hareketliliğidir. 500 bin kişinin ortalama 5 gece konaklama yaptığı düşünülürse en kötü şartlarda 2.5 milyon geceleme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR TL

2.5 milyon gecelemenin de ortalama 250-300 TL\'den 600-700 milyon TL, diğer harcamalarla da 1 milyar TL civarında bir gelir olarak hesaplandığını anlatan Ayık, “Ama gitti-geldi, yoldaki harcamalar içine katılırsa daha da yüksek. Sadece otele ödenen para olarak görülmemesi gerekiyor. Bir aile arabasına biniyor Bodrum\'a gidiyor ve sadece yolda harcadığı para 500-1000 TL. Biz otellerdeki rakamlara baktığımızda en kötü 1 milyar TL olmuştur diye düşünüyoruz. Ama yazlıklar ve diğer sektörlere aktarımı düşünüldüğünde çarpan etkileriyle bu rakam çok daha büyüyor tabi ki\" dedi.

ANTALYA\'DA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ

Bayram tatili öncesinde Antalya\'da Kurban Bayramı döneminde 1 milyonu aşkın yerli ve yabancının tatil yapacağı şeklinde öngörüleri bulunduğunu hatırlatan Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, tatilde öngörülen rakamlara ulaşıldığını, Antalya\'da yerli ve yabancı 1 milyondan fazla kişinin bu dönemde tatil yaptığını söyledi. Yağcı, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100\'e ulaştığını da kaydetti.