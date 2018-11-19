10 gündür kayıp olan lise öğrencisi Emine bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Emine K., polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya K.çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine K., geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül K. telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.



Aile, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine K.'nin Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.

İki kişi gözaltına alındı

Kayıp olan Emine K., sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu. Ev sahibi O.Ç ve Emine K.'yi kaçırdığı iddia edilen O.A. gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine K. ile O.A. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.



Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine K.'nin Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.