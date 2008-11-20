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10 gündür kayıp

Genç oyuncu Uğur Pektaş, ortadan kayboldu. 10 gündür ona ulaşamayan dizi ekibi, çekimlerin aksaması nedeniyle isyan ediyor.

20 Kasım 2008 02:00

Arka Sokaklar"ın genç oyuncusu Uğur Pektaş, ortadan kayboldu. 10 gündür ona ulaşamayan dizi ekibi, çekimlerin aksaması nedeniyle isyan ediyor.

Çekimler aksıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar"ın setinde günlerdir sinirli bir bekleyiş var. Gerginliğin nedeni ise dizide önemli rollerden birini üstlenen Uğur Pektaş'ın hiçbir mazeret belirtmeksizin ortadan kaybolması... Özel bir nedenle iki gün izin isteyen, ancak aradan tam 10 gün geçmesine rağmen sete dönmeyen oyuncu, çekimlerin aksamasına yol açtı. Onun bulunduğu sahneler çekilemediği için bölümler bir türlü tamamlanamıyor.

Gamze de konuşmuyor

Nerede olduğu bilinmeyen, telefonlarına da yanıt vermeyen Uğur Pektaş'ın bu vurdumduymazlığı, ekip arkadaşlarını çılgına çevirdi. Başta usta oyuncu Zafer Ergin olmak üzere, tüm oyuncular belirsiz bekleyişten sıkılmış durumda. Pektaş'ın aynı dizide rol alan eşi Gamze Özçelik'in bile ağzını bıçak açmıyor. İddialara göre Özçelik, eşinin nerede olduğu sorularını "Ne bileyim ben, ne hali varsa görsün" diyerek geçiştiriyor.

'Arka Sokaklar' setinde isyan var

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketinin işleri nedeniyle Suudi Arabistan'a mı gittiği, yoksa Türkiye'de mi olduğu bile bilinmiyor. Bu bilinmezlik ve Pektaş'ın kayıtsızlığı, çekimleri tamamlamak için onu bekleyen ekip arkadaşlarının sabrını taşırdı. Ekip içinde öfkeli sesler giderek yükseliyor.

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