10 günde 58 ev soyan hırsızlık şebekesi çökertildi

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Mengen, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kiraladıkları 4 araçla birlikte yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 10 günde Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan\'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarının üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yol güzergahları üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Mengen\'de 32, Yeniçağa\'da 4, Dörtdivan\'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.A.Y, M.B, M.K, İ.A, ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö. ifadeleri alınmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfekleri, 248 adet tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere ve sürahiler ve antika olduğu düşünülen bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan, keser, levye, eldiven ve el fenerleri ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

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