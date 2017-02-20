10 gün işkence gördü; şikâyet için gittiği karakoldan çıktıktan 30 dakika sonra eşi tarafından öldürüldü!

Afyonkarahisar'da eşi 31 yaşındaki Vural Şentürk'ü başka bir kadınla kendi yatağında yakalayan 29 yaşındaki Cemile Şentürk, 10 gün süren şiddetin ardından Antalya'daki kızkardeşinin yanına kaçtı. Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine Cemile Şentürk kararkola şikayete gitti. Vural Şentürk, yaklaşık yarım saat sonra kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Cemile Şentürk'ü tabancayla vurarak öldürüldü, bacanağı 30 yaşındaki Mustafa Şahiner'i ağır yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, saklandığı yerde yakalanan Vural Şentürk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kimseye söylemesin diye tehdit etti, 10 gün boyunca işkence dövüldü, işkence gördü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2218 Sokak üzerindeki Ata Apartmanı önünde meydana geldi. Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, karısına 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.

Kız kardeşinin evine girmek üzereyken arkasından geldi

Dün öğleden sonra eşini almak için Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışmanın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, olay yerinden kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Cemile Şentürk yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mustafa Şahiner'in hayati tehlikesi sürüyor. Vural Şentürk ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Bir süre önce işsiz kocası için kredi çekmiş

10 yaşında oğlu bulunan Cemile Şentürk'ün babası Tacettin Demir, "Damadım işsizdi. Kızıma bir süre önce 8 bin 500 TL kredi çektirdi. Muhtemelen silahı da bu parayla alarak kızımı öldürdü. Adalet istiyorum" dedi.

"Bir ara kocasının oturduğu apartmanın 4'üncü katından kendisini atmak istediğini söylemişti"

Anne Fatma Demir ise kızının evlendiği günden bu yana şiddet gördüğünü belirterek, "Kızımı hem aldattı, hem de kimseye söylememesi için tehdit etti. Üstelik kızım kocasının kendisini bir ara oturduğu apartmanın 4'üncü katından atmak istediğini söylemişti. Adalet istiyoruz. Ağır bir ceza verilsin" diyerek gözyaşı döktü.

Cemile Şentürk'ün cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan alınarak Afyonkarahisar'da toprağa verildi.