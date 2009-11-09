'10 gün duş alamadık'

Kanal D'de Güneri Civaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programına konuk olan Nefes filminin oyuncularından İlker Kızmaz, film çekimi sırasında dizi çekiminin de sürdüğünü ve o süreçte yaşadığı ikilemi anlattı.



Hazırlık aşaması ve çekimleri 2 yıla yakın bir zaman süren Nefes filminin çekimleri sırasında Aşk-ı Memnu'daki Nihat'ı oynamaya başlayan İlker Kızmaz, "Bizim filmin bitmesine 6 ay kala ben Aşk-ı Memnu'ya başladım. Zaten filmin fragmanlarından görerek yapımcımız Kerem Çatay oradan çağırdı beni. Gittik görüştük başladık" diye konuştu.



Aşk-ı Memnu'nun çekimleri için İstanbul'a gelen ve daha sonra film için Antalya'nın dağlarındaki çekimlere giden Kızmaz, iki dizi arasındaki tezat koşulları anlattı.



İlker Kızmaz, dağda bir asker gibi yaşadıklarını, bir ranzada 2-3 kişi yattıklarını ve sabah kamuflajlarını giyip 2 gün sonra çıkardıklarını, 10 gün boyunca duş alamadıklarını belirterek "Buraya istanbul'a sete geliyorum, Aşk-ı Memnu'ya geliyorum. Gayet böyle takım elbiseler, kösele ayakkabılar. Tabi buradaki setimiz de çok güzel ama yine de ben oraya alıştığım için o dağ ortamına o dağ bizi çekiyordu" dedi.

