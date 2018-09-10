10 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: \"Hedefimiz Trabzonspor\'un zirvede olması\"
\"Trabzonspor ilk 4 haftayı başarılı atlattı\"
\"Galatasaray maçı Trabzonspor\'un yeniden yükselişi için bir başlangıç\"
\"Ünal hocayı takdir ediyoruz\"
\"Hiç bir oyuncu vazgeçilmez değil\"
\"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor\'un geleceği\"
\"Çok istediğimiz ama ekonomik sebeplerle alamadığımız oyuncular oldu\"
\"En iyi transferi değil, en uygun transferi yaptık\"
\"Kendi yıldızlarını yaratan bir Trabzonspor için gayret ediyoruz\"
\"Geliri ve kaynağı olmayan bir kulübün başarılı olması mümkün değil\"
\"Şenol hoca her zaman iyidir\"
\"EURO 2024 adaylığı umarım olumlu sonuçlanır\"
-Hasan Ali Kaldırım gerçekleri...
Pereira, Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu ve Lucescu Ondan vazgeçemedi
Çalışma azmi, maç içerisinde çok koşması ön plana çıkıyor
UEFA ULUSLAR LİGİ
21.45 İsveç - Türkiye
21.45 Portekiz - İtalya
21.45 İskoçya - Arnavutluk
21.45 Karadağ - Litvanya
21.45 Sırbistan - Romanya
21.45 Andorra - Kazakistan
21.45 Kosova - Faroe Adaları
21.45 Malta - Azerbaycan
BEŞİKTAŞ
17:30 Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
BOKS
11.00 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlenecek
BASKETBOL
13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması yapacak