10 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: \"Hedefimiz Trabzonspor\'un zirvede olması\"

\"Trabzonspor ilk 4 haftayı başarılı atlattı\"

\"Galatasaray maçı Trabzonspor\'un yeniden yükselişi için bir başlangıç\"

\"Ünal hocayı takdir ediyoruz\"

\"Hiç bir oyuncu vazgeçilmez değil\"

\"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor\'un geleceği\"

\"Çok istediğimiz ama ekonomik sebeplerle alamadığımız oyuncular oldu\"

\"En iyi transferi değil, en uygun transferi yaptık\"

\"Kendi yıldızlarını yaratan bir Trabzonspor için gayret ediyoruz\"

\"Geliri ve kaynağı olmayan bir kulübün başarılı olması mümkün değil\"

\"Şenol hoca her zaman iyidir\"

\"EURO 2024 adaylığı umarım olumlu sonuçlanır\"

-Hasan Ali Kaldırım gerçekleri...

Pereira, Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu ve Lucescu Ondan vazgeçemedi

Çalışma azmi, maç içerisinde çok koşması ön plana çıkıyor

UEFA ULUSLAR LİGİ

21.45 İsveç - Türkiye

21.45 Portekiz - İtalya

21.45 İskoçya - Arnavutluk

21.45 Karadağ - Litvanya

21.45 Sırbistan - Romanya

21.45 Andorra - Kazakistan

21.45 Kosova - Faroe Adaları

21.45 Malta - Azerbaycan

BEŞİKTAŞ

17:30 Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertli ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

- Bordo mavili takım, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

BOKS

11.00 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlenecek

BASKETBOL

13.00 Türkiye Basketbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması yapacak