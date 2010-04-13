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10 estetik operasyon da mutlu etmeye yetmedi

İngiliz televizyon yıldızı Heidi Montag, önceki gün yeni vücuduyla ilk kez görüntülendi.

13 Nisan 2010 03:00

T24 - Geçen yıl tam 10 estetik operasyon geçiren İngiliz televizyon yıldızı Heidi Montag, önceki gün yeni vücuduyla ilk kez görüntülendi.

Kendi tasarladığı bikiniyle Las Vegas’taki bir tesisin açılışına katılan ‘The Hills’ dizisi oyuncusu, 23 yaşındaki Montag, onca operasyona rağmen hâlâ görünüşünden memnun değil. “Vücudumu yenilediğimden beri bikini giymemiştim” diyen genç yıldız, yine de mutlu değil çünkü memelerinin daha büyük olmasını istiyor. Ama yasal olarak daha fazlasını yapamayacağının da farkında. Yasal silikon limiti 800 cc, Montag ise şimdiden 700 cc’de. Montag geçen yıl şu operasyonları geçirmişti: Kaş kaldırtma, çene küçültme, alın botoksu, burun estetiği, yanak ve dudaklara enjeksiyon, meme estetiği, boyun yağ emdirme, kulakları geriye tutturma, kalça dolgunlaştırma.

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