10 estetik operasyon da mutlu etmeye yetmedi

T24

Kendi tasarladığı bikiniyle Las Vegas’taki bir tesisin açılışına katılan ‘The Hills’ dizisi oyuncusu, 23 yaşındaki Montag, onca operasyona rağmen hâlâ görünüşünden memnun değil. “Vücudumu yenilediğimden beri bikini giymemiştim” diyen genç yıldız, yine de mutlu değil çünkü memelerinin daha büyük olmasını istiyor. Ama yasal olarak daha fazlasını yapamayacağının da farkında. Yasal silikon limiti 800 cc, Montag ise şimdiden 700 cc’de. Montag geçen yıl şu operasyonları geçirmişti: Kaş kaldırtma, çene küçültme, alın botoksu, burun estetiği, yanak ve dudaklara enjeksiyon, meme estetiği, boyun yağ emdirme, kulakları geriye tutturma, kalça dolgunlaştırma.