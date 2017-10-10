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Spor

10 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu

10 Ekim 2017 12:26

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip madalyalarını ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın elinden aldı.
**GÖRÜNTÜLER VE FOTOĞRAFLAR DHA FEED\'TEN YENİDEN GEÇİLİYOR**

BASKETBOL
(DERLEME HABER) Potada Avrupa perdesi açılıyor!
-THY Avrupa Ligi\'nde açılışı Anadolu Efes yapacak
-Son şampiyon sahne alıyor
-Avrupa Kupası\'nda ilk maç Tofaş\'ın
-Galatasaray kupayı 2\'nci kez kazanmak istiyor
-Darüşşafaka, Paris deplasmanında
-FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Türkiye\'den 4 takım
-Beşiktaş\'ın hedefi son 4
-Son finalist Banvit, kaldığı yerden devam etmek hedefinde
-Gaziantep iz bırakmak istiyor
-Karşıyaka yeni koçuyla Avrupa sahnesinde

7 DAYS AVRUPA KUPASI
20.30 Ratiopharm Ulm - Tofaş

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.30 Gaziantep Basketbol - Orlandino Basket
21.30 Umana Reyer Venezia - Banvit

GALATASARAY
10.30 Galatasaray Lisesi\'nin 150. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ
17.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek

TRABZONSPOR
18.30 Bordo-mavili ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

BİSİKLET
12.25 - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'u 176.7 Km\'lik Alanya - Kemer etabıyla başlayacak.

MOTORSPORLARI
21.30 Avrupa Şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye ekibi İstanbul\'a gelecek.

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