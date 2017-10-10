10 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip madalyalarını ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın elinden aldı.

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BASKETBOL

(DERLEME HABER) Potada Avrupa perdesi açılıyor!

-THY Avrupa Ligi\'nde açılışı Anadolu Efes yapacak

-Son şampiyon sahne alıyor

-Avrupa Kupası\'nda ilk maç Tofaş\'ın

-Galatasaray kupayı 2\'nci kez kazanmak istiyor

-Darüşşafaka, Paris deplasmanında

-FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Türkiye\'den 4 takım

-Beşiktaş\'ın hedefi son 4

-Son finalist Banvit, kaldığı yerden devam etmek hedefinde

-Gaziantep iz bırakmak istiyor

-Karşıyaka yeni koçuyla Avrupa sahnesinde

7 DAYS AVRUPA KUPASI

20.30 Ratiopharm Ulm - Tofaş

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.30 Gaziantep Basketbol - Orlandino Basket

21.30 Umana Reyer Venezia - Banvit

GALATASARAY

10.30 Galatasaray Lisesi\'nin 150. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ

17.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek

TRABZONSPOR

18.30 Bordo-mavili ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

BİSİKLET

12.25 - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur\'u 176.7 Km\'lik Alanya - Kemer etabıyla başlayacak.

MOTORSPORLARI

21.30 Avrupa Şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye ekibi İstanbul\'a gelecek.