10 Ekim katliamı davasında savcı, Gaziantep Emniyeti hakkındaki suç duyurusunun reddini istedi

IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırı sonucu 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 16 firari sanığı hakkında açılan davanın 5. duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Savcı müşteki avukatlarının ‘belge saklamakla’ suçladığı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusu talebinin reddini istedi.

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞID'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu 103 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı katliama ilişkin 16 firari sanık ve “insanlığa karşı suç işlemek” ile yargılanan Erman Ekici yönünden devam eden davanın 5’inci duruşması Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Öte yandan dava dosyasına kritik belgeler girdi. Buna göre katliamın planlayıcısı olan IŞİD üyesi İlhami Balı ve örgütün diğer 3 üyesinin yurt dışındaki kamplarda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

BirGün'den Burcu Cansu'nun aktardığına göre duruşma öncesi pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım olacağı gerekçesi ile bazı ailelerin listede isimleri yer almadığı belirtilerek içeri alınmaması gerginlik sebebi oldu. Adliye önünde duruşma salonuna alınmayan ailelerin yanında durarak, yaşanan sorunu çözmeye çalışan Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, "Bazı ailelerin isimleri listede yer almadığı gerekçesi ile içeriye alınmıyor. Listeyi güncellemelerini bekliyoruz. Şimdi de pandemi gerekçesi ile bekletiliyoruz" dedi. Avukatların uzun uğraşlarının ardından bütün aileler içeri alındı.

Sanık Erman Ekici, duurşmaya SEGBİS ile katıldı. Ekici, hakkındaki iddiaların Gaziantep'te çürütüldüğünü ifade ederek "Tanıkların hakkımdaki verdiği bilgiler çelişkilerden oluşuyor. Sadece şüphe nedeniyle burada tutuluyorum, tutuklululuğu geçti cezaya dönüştü hakkımdaki şüphe. Tahliyesi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada, müşteki avukatları firari sanıklar hakkında değerlendirmede bulundu, 'belge saklamakla' suçladıkları Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü yetkileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

ANKA'nın aktardığına göre savcı, firari sanıkların yakalanmasının beklenmesine, Erman Ekici'nin tutukluluğunun devamına ve müşteki avukatlarının ‘belge saklamakla’ suçladığı Gaziantep Il Emniyet Müdürlüğü hakkındaki suç duyurusu talebinin reddini istedi.

Duruşmaya Saat 14.00 e kadar ara verildi.