10 Ekim katliamı canlandırmasına 'Keşke gerçek olsa' diyen DHA muhabirinin işine son verildi

Doğan Haber Ajansı, 10 Ekim 2015'te Ankara'da gerçekleşen saldırıyla ilgili bir anmada yapılan tiyatral canlandırmanın fotoğrafını 'Keşke gerçek olsa' ibaresiyle paylaşan muhabirle yollarını ayırdığını açıkladı.

DHA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Doğan Haber Ajansı Kocaeli bürosunda görevli muhabir arkadaşlarımızdan Faruk Kıyak, kişisel sosyal medya hesabında ajansımızın hiç onaylamadığı ve Doğan Yayın İlkeleri'ne ters düşen bir paylaşımda bulundu. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdikleri Ankara Garı terör saldırısının 2. yıldönümü anma etkinlikleri nedeniyle bazı çevrelerde haklı tepkilere neden olan bu paylaşımdan ötürü, Faruk Kıyak ile bugün yollarımızı ayırdığımızı bildiririz."

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden öğrenciler, katliamı tiyatral bir canlandırma ile hatırlatmıştı. Bu sırada haber takibi için orada bulunan Doğan Haber Ajansı (DHA) Kocaeli Muhabiri Faruk Kıyak, öğrencilerin yerde yatarken sergilediği performansın fotoğrafını Instagram hesabının story bölümünden "Keşke gerçek olsa" notuyla paylaşmıştı.