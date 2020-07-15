10 Ekim Gar Katliamı planlayıcısı İlhami Balı'nın ismi yurt dışındaki bir kampta tespit edilmiş

103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın firari sanıklarının yargılandığı dava dosyasına kritik belgeler girdi. Buna göre katliamın planlayıcısı olan IŞİD üyesi İlhami Balı'nın adının yurtdışındaki kampta olduğunun tespit edildiği belirtildi. Birgün'de yer alan habere göre 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 16 firari sanığı hakkında açılan davanın 5. duruşması yarın Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava dosyasına giren yeni belgeler, katliamın planlayıcısı olan İlhami Balı ve diğer üç IŞİD üyesinin yurt dışındaki kamplarda olduğunu tespit edildiğini ortaya koydu.

Katliamın firari sanıkları hakkında açılan davanın 5. duruşması öncesinde, dava dosyasına giren belgeler, saldırının planlayıcısı olan, IŞİD’in ‘Türkiye emiri’ olarak geçen İlhami Balı’nın, yurt dışındaki bir kampta olduğunun tespit edildiğini gösteriyor.

Emniyet'ten 'gizli' yazı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2020 tarihli ve “gizli” ibaresi ile 81 il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda, BM–Unicef Kampı, Hamam El Ali Kampı, Peşmerge güçlerinin ellerinde bulunan kamplar, Irak Ordusu Kampı, Türk Konsoloslukları, Medruka Kampı, PKK/KCK-YPG-PYD kamplarında bulunan kişilere ilişkin bilgiler yer aldı.

Söz konusu bilgilerde, davanın firari sanıklarından dördünün, listelenen kamplarda yer aldığı belirtiliyor. Buna göre, Mustafa Delibaşlar’ın SDG, Fadile Delibaşlar’ın Roj, Cebrail Kaya’nın SDG, İlhami Balı’nın adı bildirilmeyen bir kampta yer aldığı kaydediliyor.

Bu bilgilerin yer aldığı yazıdan bir ay önce söz konusu firari sanıkların akıbetlerine ilişkin ilgili kentlerin emniyet müdürlüklerinden bilgi talebinde bulunulmuş, verilen cevaplarda, şahısların akıbetlerine ilişkin net bilgiler bulunmadığı belirtilmişti.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, İlhami Balı’ya ilişkin 24 Şubat 2020 tarihli yazısında, “şahsın halen Suriye’de ülkesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilmiş…” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü de, Mustafa Delibaşlar hakkında, Suriye’deki çatışmalarda ölmüş olabileceğinin; Cebrail Kaya için ise Suriye’deki çatışma bölgelerinde olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Davanın avukatları, yarınki duruşmada İlhami Balı’nın hangi kapta olduğunun belirlenmesini, ve belgelerin tamamının dosyaya girmesini talep edecek.