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10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin isimlerinin üstüne Medipol Hastanesi tabelası asıldı

25 Ağustos 2020 14:56

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tran Garı’nda gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi için ağaca yapılan el örmesinin üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin yön tabelası asıldı. Tabela Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından kaldırılarak, üniversitenin önüne bırakıldı.

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