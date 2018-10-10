10 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
09:30 A Milliler, Bosna Hersek maçı için Rize\'ye hareket edecek.
11:00 Trabzon\'a varış.
18:15 Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.(Rize Yeni Şehir Stadyumu)
18:45 Bosna-Hersek, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
19:45 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (Rize Yeni Şehir Stadyumu)
20:15 Bosna Hersek maçının son hazırlıkları yapılacak.
GALATASARAY
11.30 Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Büyükçekmece Spor Tesisleri Projesi\'nin hayata geçirilmesi için yer teslim protokolü imzalıyor. Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası\'nda gerçekleşecek teslim töreninde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulunacak.
13:30 Sarı-Kırmızılı kulüpte Ekim ayı olağan divan toplantısı yapılacak. (Galatasaray Lisesi)
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
FENERBAHÇE
14:00 Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
BİSİKLET
54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 154.1 Km\'lik Alanya - Antalya etabıyla devam edecek.
BASKETBOL
- EuroCup -
20:00 Türk Telekom - Valencia Basket
20:00 Tofaş - Asseco Gdynia
20:30 Ratiopharm Ulm - Galatasaray
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
19:00 Banvit - Riesen Ludwigsburg
-FIBA Avrupa Kupası-
20:00 Lulea - İstanbul BBSK
-KADINLAR BASKETBOL CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI-
19:00 Fenerbahçe - Hatay BŞB (ADANA)
VOLEYBOL
-Kadınlar Dünya Kupası-
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, Azerbaycan\'ı 3-1 mağlup etti.
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
18:30 Levoranta Sastamala - İstanbul BBSK