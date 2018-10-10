10 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

09:30 A Milliler, Bosna Hersek maçı için Rize\'ye hareket edecek.

11:00 Trabzon\'a varış.

18:15 Bosna-Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.(Rize Yeni Şehir Stadyumu)

18:45 Bosna-Hersek, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19:45 Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (Rize Yeni Şehir Stadyumu)

20:15 Bosna Hersek maçının son hazırlıkları yapılacak.

GALATASARAY

11.30 Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Büyükçekmece Spor Tesisleri Projesi\'nin hayata geçirilmesi için yer teslim protokolü imzalıyor. Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası\'nda gerçekleşecek teslim töreninde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulunacak.

13:30 Sarı-Kırmızılı kulüpte Ekim ayı olağan divan toplantısı yapılacak. (Galatasaray Lisesi)

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

FENERBAHÇE

14:00 Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

BİSİKLET

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 154.1 Km\'lik Alanya - Antalya etabıyla devam edecek.

BASKETBOL

- EuroCup -

20:00 Türk Telekom - Valencia Basket

20:00 Tofaş - Asseco Gdynia

20:30 Ratiopharm Ulm - Galatasaray

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

19:00 Banvit - Riesen Ludwigsburg

-FIBA Avrupa Kupası-

20:00 Lulea - İstanbul BBSK

-KADINLAR BASKETBOL CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI-

19:00 Fenerbahçe - Hatay BŞB (ADANA)

VOLEYBOL

-Kadınlar Dünya Kupası-

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, Azerbaycan\'ı 3-1 mağlup etti.



-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

18:30 Levoranta Sastamala - İstanbul BBSK