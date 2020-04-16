10 Ekim Ankara Katliamı haberleri nedeniyle 2 gazeteciye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’da görülen gar katliamı davasında bazı dosyaların savcılık tarafından saklanmasını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Uludağ, IŞİD üyesi iki kişinin katliamdan önce Nizip’te bir gübre bayiinden patlayıcının etkisini artıran amonyum nitrat almaya çalışmasının emniyet tarafından bilindiğini haberleştirmişti. Haberde, katliamdan 11 gün önce IŞİD üyesi iki kişinin Gaziantep Nizip’te bir gübre bayinden patlayıcının etkisini artıran amonyum nitrat almaya çalışmasının emniyet tarafından bilindiği bilgisi yer alıyordu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, 22 Kasım 2019’da manşetten duyurulan olayda gübre bayii sahibinin kendisinden amonyum nitrat almaya çalışan IŞİD üyelerini ihbar ettiği, Emniyet’in bu kişilerin adını bilmesine karşın şüphelileri yakalamadığı, bu şüphelilerin gar katliamında rol aldıkları anlatıldı. Haberde tutanakların yer dosyaların savcılık tarafından mahkemeye uzun süre gönderilmediği, davanın bitmesinden sonra evrakların gönderildiği bilgisi yer aldı.

Haberin ardından gübre bayinin sahibi, ihbarı yaptığı Nizip Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği’ne giderek, haberde adının geçmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Emniyet, bu durumu savcılığa bildirdi. Nizip Savcılığı da yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul’a gönderdi. İstanbul Basın Savcılığı da haberi yapan Alican Uludağ ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın 6. maddesi uyarınca dava açtı. Hazırlanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, mahkemenin ilk duruşma kasımda görülecek.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. Maddesi ne diyor?

İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.