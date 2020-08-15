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10 Ekim Ankara Katliamı davası Avukat Komisyonu'nundan İBB'ye yapılan atamaya tepki

15 Ağustos 2020 21:08

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, katliamın gerçekleştiği dönemde Ankara Emniyet Genel Müdürü olan Adem Arslanoğlu'nun İBB tarafından İETT Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne atanmasını sert sözlerle tepki gösterdi.

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