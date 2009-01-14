10. dalganın kilit ismi yarbay Dönmez

Jandarma Yarbay Mustafa Dönmez’in adı Ergenekon soruşturmasının önceki dalgalarında ele geçirilen MİT’e ait “Karargâh Evleri” belgesinde, Hava Personel Albay Cengiz Köylü ile birlikte “sorumlu” olarak geçiyordu.



Sapanca’daki evinden silah ve mühimmat, Ankara’daki evinden silah ve kroki çıkan Dönmez, bu kroki doğrultusunda Sincan Yenikent Zir köyünde yeni bir cephane bulunması ve 1 yıllık kıdem tenzili cezası nedeniyle bütün dikkatlerin odaklandığı isim haline geldi.

Sakarya’da görev yaptığı dönemde, Ergenekon davası sanıklarından Doç. Dr. Emin Gürses’le yakın ilişki içinde bulunduğu bilinen Dönmez’in, tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’le de dolaylı biçimde temasta olduğu sanılıyor. Bazı ast rütbedeki muvazzaf subaylarla “özel çalışma” içinde olduğu da Dönmez hakkındaki iddialar arasında yer alıyor.



İhraç edildi mi?



Kayıtlarda, Yenikent’te bir askeri lojmanda oturduğu görülen Dönmez’in kent merkezinde, yüzbaşı olduğu belirtilen eşinin adına kayıtlı başka bir evde oturduğu ortaya çıktı. Hakkında geçen çarşamba yakalama kararı çıkarılmasına rağmen 5 gün boyunca kayıplara karışan Dönmez’in önceki gün Merkez Komutanlığı’na teslim olduğu, Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nce tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne konulduğu Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı.



Sinyal Polatlı’dan



Dönmez’in hakkında arama kararının çıktığı 7 Ocak’ta Merkez Komutanlığı’nca bildirilmesine rağmen birliğine dönmeyerek kayıplara karıştığı anlaşıldı. Polisin de aynı gün telefonundan ulaştığı Dönmez’in, bu görüşmede eşini GATA’da tedavi ettirdiğini söylemesine rağmen teknik takiplerde telefonu Ankara’nın Polatlı ilçesinde sinyal verdi.



Terfi edememiş



Dönmez’in Sapanca’daki evinde silah ve mühimmatın yanı sıra, sivil ve TSK mensubu bazı kişilere ait görüntülerin bulunduğu CD’ler ile ses kasetleri de bulundu. Bu evin ormanlık arazi içinde yer alması üzerine evin çevresinde silahlı eğitim yapılıp yapılmadığı araştırıldı. Dönmez’in Sakarya’daki görevi sırasında aldığı 1 yıl kıdem tenzili cezası nedeniyle albaylığa terfi edemediği de kamuoyuna yansıdı.

