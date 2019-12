'10 çocuktan 1'i okula gidemiyor'

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) saptamalarına göre 6-14 yaş arasındaki her 10 çocuktan birine okul yolu kapalı. Okula gidemeyen her beş çocuktan üçü kız. ERG devletin ilköğretim çağındaki her çocuğa eğitim hakkını sağlama yükümlülüğünü gerçekleştiremediğine dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor. İşte ERG'nin saptamalarına göre ilköğretim çağındaki çocukların durumu:



* Her 10 çocuktan biri okula gidemiyor.



* Zorunlu eğitime devam edemeyen her beş çocuktan biri, esas nedenin yoksulluk olduğunu belirtiyor.



* İlköğretim çağında eğitim sisteminin dışında kalan her beş çocuktan üçü kız çocuğu.



* Devlet, ilköğretim çağındaki engelli çocukların büyük bir çoğunluğunun eğitim hakkını sağlayamıyor. Örneğin, ilköğretim çağında 25 bini aşkın işitme engelli çocuk var ve ilköğretim okullarına devam eden işitme engelli çocuk sayısı ise 6 binden az.



* İlköğretim çağında olan 78 bin çocuk ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli olarak tarım sektöründe çalışıyor.



* Okul öncesi eğitime her dört çocuktan sadece biri ulaşabiliyor ve okullulaşma oranları iller arasında büyük farklılık gösteriyor.





ERG, her çocuğun zorunlu ilköğretimden mezun olmasını sağlamak için alınması gereken önlemler arasında ise eğitim hizmetlerinin, eğitime erişimde dezavantajlı olan çocukların gereksinimlerine ve koşullarına cevap verebilecek biçimde geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine özellikle vurgu yapıyor.