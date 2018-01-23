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"10 çocuk yapacağım" demişti; İzzet Yıldızhan 9'uncu kez baba oldu...

"Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane 12 tane de olsa olur"

23 Ocak 2018 15:52

Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında 9. kez baba olacağını duyuran İzzet Yıldızhan, oğlunun ismini 'Hamza' koyacağını söyledi. Yıldızhan, ismi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu ismin oğluma yakışacağını söyledi" dedi.

İzzet Yıldızhan daha önce verdiği bir röportajda şu sözleri söylemişti:

"Bizim sektörde benim kadar çocuğu olan yok. Çocuğu çok seviyorum. Bazı ünlüleri görüyorum çocukları yok. Ben 10 tane yapacağım.

Onların geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Ben okumadım onları en güzel şekilde okutuyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane 12 tane de olsa olur.

Üç anne var. Annelerle görüşmüyorum. Hepsi başımın tacı ama anneleri beni istemiyor, terk etmişler yani."

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