10 büyük keşif içinde Türkiye'den 2 harika

İşte keşifler

İşte 10 büyük keşif

Milliyet'in haberine göre; Amerika’da yayımlanan Archaeology dergisi, 2008 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfini ilan etti. Her yıl düzenli olarak önemli keşifleri belirleyen derginin 2009 yılı Ocak-Şubat sayısında yer alacak 2008’in keşifleri arasında Türkiye’den de iki önemli antik kent yer aldı.Dünyaca ünlü derginin Türkiye’deki iki önemli keşfi, Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos antik kentindeki dev heykeller ile Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki Zincirli höyükteki Hitit yerleşiminde bulunan mezar steli oldu.10 keşif, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi’nin (TAY) resmi sitesinden de duyuruldu.2008’in 10 büyük arkeolojik keşfi içine giren Türkiye’deki iki keşif şöyle:Kuttamuwa’nın Ruhu/Zincirli, Türkiye: Bu yaz Türkiye, Zincirli’de bulunan Demir Çağı yerleşimi Samal’da kazı yapan Chicago Üniversitesi arkeologları oldukça iyi korunmuş, MÖ 8. yüzyıla ait bir stel buldular.Kuttamuwa’nın bazalttan yapılmış bu mezar stelinde 13 satırlık bir yazıt vardı. Yazıtta, Kuttamuwa ruhu için bir koç kurban edilmesini istiyordu.Devasa İmparatorluk Heykelleri/Sagalassos, Türkiye: Belçika Leuven Üniversitesi’nden Marc Waelkens, 2007 yılında hamam kazısı sırasında bir nişte Hadrian’ın devasa bir heykelinin başını buldu.Başka bir dev heykelin ayakları da hamamın ikinci nişinde bulundu. Bu ikinci heykelin Hadrian’ın eşi Sabina’ya ait olabileceği düşünülüyor. Bu yıl geri kalan dört nişten üçünün kazısı yapıldı.12 Ağustos’ta imparator Antoninus Pius’un eşi Büyük Faustina’nın başı bulundu. Kazı ekibi üçüncü nişte ise Marcus Aurelius’un heykelinin başı, ayakları ve bir kolunu buldu.1- Sagalassos’ta 2007 yılında hamam kazısı sırasında bir nişte Hadrian’ın devasa bir heykelinin başı bulundu. Başka bir dev heykelin ayakları da hamamın ikinci nişinde bulundu.2- Zincirli’de bulunan Demir Çağı yerleşimi Samal’da kazı yapan Chicago Üniversitesi arkeologları oldukça iyi korunmuş, MÖ 8. yüzyıla ait bir stel buldular.Amerikan Archaeology dergisine göre, 2008 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfi şöyle:- Kutsal Maya Mavisi/Chichen Itza, Meksika- Wari Maskeli Mumya/Lima, Peru- Amerikan Genleri/Kuzey Amerika- Bir Portekiz Gemisi/Namibya- İlk Avrupalı/ Atapuerca, İspanya- İlk Balina Avcılığı/Chukotka, Rusya- En eski ayakkabı / Tianyuan Mağarası, Çin- En eski yağlıboya/ Bamiyan, Afganistan