10 bini aşkın öğrenci sıfır puan aldı

T24- Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları açıklandı. Sınavda, 784 bin 564 aday 180 ve üstünde puan alarak, üniversite tercihi yapmaya hak kazandı. Sınav sonuçlarına göre 10'i aşkın öğrenci sıfır puanın altında kalırken, 215 bin aday ise her üç puan türünde 180 barajını aştı. Başarı oranı en yüksek olanlar fen ve özel fen liseleri; en düşük olanlar ise meslek liseleri oldu. Matematik Fen'de Kırşehir, Kilis ve Gümüşhane; TM'de Sinop, Kilis ve Niğde; TS'de ise Bitlis en başarılı iller arasında yer aldı...



Sınavları düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 19-20 ve 26-27 Haziranda gerçekleştirilen sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK'te basın toplantısı düzenledi.



Yarımağan, beş oturuma toplam 1 milyon 856 bin 890 adayın girdiğini ve bu adaylardan 77'sinin sınavının çeşitli nedenlerle iptal edildiğini, 1 milyon 856 bin 813 adayın sınavının geçerli sayıldığını bildirdi.



784 BİN ADAY BARAJI AŞTI





Sınavda 233 kişinin kopya çektiğinin belirlendiğini ve hangi testlerden kopya çekmişlerse bu testlerin geçersiz sayıldığını kaydeden Yarımağan, sınavda toplam 784 bin 564 adayın 180 ve üstünde puan alarak tercih yapmaya hak kazandığını ifade etti.



Yarımağan, sınavda çok sayıda puan türü olduğunu belirterek, genel başarı durumlarını hesaplarken tüm kriterlere göre Matematik-Fen (MF), Türkçe-Matematik (TM) ve Türkçe-Sosyal (TS) olmak üzere üç ana puan türünde sıralama yaptıklarını ifade etti.



TM grubunda kız adayların, TS grubunda da erkek adayların daha başarılı olduğunu söyleyen Yarımağan, en başarılı grubun son sınıf düzeyindeki adaylar olduğunu bildirdi.



10 BİN ADAY SIFIRI ÇEKTİ





10 binin üzerindeki adayın sıfırın altında puan aldığı LYS'de; 784 bin aday 180 puan barajını geçti. 215 bin aday ise her üç puan türünde 180 barajını aştı.

Sınavda, TM grubunda kızların; TS grubunda ise erkeklerin daha başarılı olduğu gözlemlendi.

TS grubunda en başarılı grup üniversite mezunları oldu.

Başarı oranı en yüksek olanlar fen ve özel fen liseleri; en düşük olanlar ise meslek liseleri oldu...

MF'de Kırşehir, Kilis ve Gümüşhane; TM'de Sinop, Kilis ve Niğde; TS'de ise Bitlis en başarılı iller arasında yer aldı...

TM'de en başarısız iller Hakkari, Artvin, Tunceli ve Mardin oldu...



İŞTE LYS'NİN EN BAŞARILI ÜÇ ADAYI





Prof. Dr. Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavları sonucunda (LYS) MF1, MF2, MF3, MF4 puan türlerinde İzmir Fen Lisesinden Arman Özdemir, TM1, TM2, TM3 puan türlerinde İstanbul Özel Fatih Lisesinden Mustafa Raşit Akınalp ve TS1, TS2 ve DİL1, DİL2, DİL3 puan türlerinden İstanbul lisesinden Cihan Mercan'ın 500 tam puan alarak sınavda birinci olduğunu bildirdi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonucunda birinciliği farklı puan türlerine göre 7 adayın 500 tam puan alarak paylaştığını bildirdi.



Prof. Dr. Yarımağan, LYS'de dereceye girenleri açıkladı.



Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre, Matematik Fen (MF) puan türlerinde dereceye giren adayların puan türleri ve puanları şöyle:





1. İzmir Fen Lisesinden Arman Özdemir (500 tam puan)



2. Konya Meram Fen Lisesinden Mehmet Nuri Akıncı



3. Ankara Fen Lisesinden Aykut Arı





Türkçe-Matematik (TM) puan türüne göre dereceye girenler:





1. İstanbul Özel Fatih Lisesinden Mustafa Raşit Akınalp (500 tam puan)



2. İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesinden Zeynep Betül Yapar



3. Ankara Fen Lisesinden Kamil Çalışkan





Türkçe-Sosyal (TS) puan türüne göre dereceye girenler şöyle:





1. İstanbul Lisesinden Cihan Mercan (500 tam puan)



2. İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. M. Turhan Sosyal Bilimler Lisesinden Çağrı Duyuk



3. Bursa Özel Nilüfer Fen Lisesinden Mustafa Kahraman





DİL PUAN TÜRÜNDE 5 BİRİNCİ





Öte yandan Yabancı Dil (DİL) puan türünde Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde 5 kişi 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.





DİL puan türlerinde dereceye giren adayların isimleri şöyle:





-İstanbul Lisesinden Cihan Mercan, DİL1, DİL2, DİL3 (Almanca)



-İstanbul Galatasaray Lisesinden Ayşe Aylin Kaya, DİL1, DİL2 (Fransızca)



-İstanbul Galatasaray Lisesinden Çağla Yasa, DİL3 (Fransızca)



-İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesinden Yusuf Arman, DİL1, DİL2 (İngilizce)

-Ankara Fen Lisesinden Erol Can Bayraktar, DİL3 (İngilizce)



TERCİH FORMLARI 26 TEMMUZ - 6 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA TESLİM EDİLECEK



Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara LYS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları ve başarı sıraları, OBP ve AOBP'leri, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak. Sınav sonuç belgesinde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan puanları yer almayacak.



Sınavı kazanan adaylar, tercih formlarını 26 Temmuz-6 Ağustos arasında teslim edecekler.